Rafael Leão est toujours aux prises avec des problèmesphysiques qui l'accompagnent depuis une grande partie de la saison et qui l'ont contraint à jouer dans des conditions loin d'être optimales ces derniers mois. Le numéro 10 rossonero doit en effet faire face à une gêne au niveau de l'adducteur qui s'est à nouveau manifestée ; c'est pourquoi il s'est rendu au Portugal pour passer des examens médicaux spécialisés et tenter de trouver une solutiondéfinitive.
Traduit par
Milan : Leao s'envole pour le Portugal afin de soigner son adducteur : son programme de rééducation et son état de forme avant le match contre Naples
VISITES AU PORTUGAL
Comme le rapporte MilanNews, l'attaquant portugais s'est donc rendu au Portugal pour passer des examens médicaux et faire examiner de plus près sa blessure à l'adducteur. En accord avec le club de la via Aldo Rossi, Leao poursuivra sa convalescence au Portugal et reviendra à Milan la semaine prochaine pour rejoindre le groupe en vue du match de championnat crucial contre Naples.
LES DERNIÈRES NOUVELLES EN VUE DU MATCH CONTRE NAPLES
Compte tenu de l'état de santé de l'attaquant portugais, il est pour l'instant difficile de savoir si Rafa sera remis à temps pour le grand match contre le Napoli de Conte, prévu le lundi 6 avril à 20 h 45, au lendemain de Pâques. Il ne fait aucun doute que la trêve internationale est tombée à point nommé et pourrait permettre au numéro 10 rossonero de se remettre de sa gêne musculaire.
LA SAISON DE LEAO
Jusqu'à présent, la saison de Leao s'est avérée fructueuse sur le plan offensif, puisque le joueur né en 1999 a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives en 24 apparitions entre le championnat et la Coupe d'Italie. Il est certain que lors de certains matchs, le Portugais n'a pas du tout brillé, notamment en raison de cette gêne à l'adducteur qui ne lui a pas permis de donner le meilleur de lui-même sur le terrain, comme l'a toujours souligné l'entraîneur Allegri ces dernières semaines.