Jusqu'à présent, la saison de Leao s'est avérée fructueuse sur le plan offensif, puisque le joueur né en 1999 a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives en 24 apparitions entre le championnat et la Coupe d'Italie. Il est certain que lors de certains matchs, le Portugais n'a pas du tout brillé, notamment en raison de cette gêne à l'adducteur qui ne lui a pas permis de donner le meilleur de lui-même sur le terrain, comme l'a toujours souligné l'entraîneur Allegri ces dernières semaines.