Une bonne nouvelle arrive de Milanello, le centre d’entraînement du Milan : Rafael Leao a repris l’entraînement collectif 12 jours après sa blessure au quadriceps. Le numéro 10 de l’AC Milan sera donc à la disposition de Ruben Amorim pour sa première à San Siro, prévue vendredi prochain contre le promu Venise de l’ancien Giovanni Stroppa.
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Milan, Leão reprend l’entraînement collectif et sera à la disposition d’Amorim contre Venise : le duel à distance entre Galatasaray et Aston Villa se poursuit
Reste sur le marché des transferts
Leao reprend l’entraînement collectif sans pour autant changer son statut actuel au sein du club : il reste sur le marché, avec l’AC Milan au travail pour trouver la meilleure solution possible. Malgré l’attitude positive affichée par le Portugais depuis son arrivée au stage de préparation, le club ne change pas d’avis sur un joueur considéré comme un possible élément perturbateur pour la sérénité du vestiaire.
Aston Villa met la pression
Hier soir, Aston Villa, avec la médiation de Jorge Mendes, a intensifié les contacts avec l'entourage de Leao : l'objectif du club anglais est d'abord de trouver un accord avec l'attaquant portugais avant d'aller négocier directement avec l'AC Milan pour le transfert. À l'heure actuelle, un certain écart subsiste encore entre l'offre et la demande, et les négociations se poursuivront dans les prochaines heures : l'offre est de 6,5 millions d'euros plus des bonus, nettement inférieure aux 12 millions mis sur la table par Galatasaray. Des contacts permanents de la part du club anglais, qui cherche des recrues de très haut niveau pour renforcer le secteur offensif d'Unai Emery.
ACCORD AVEC GALATASARAY À 12 MILLIONS
À ce stade, Galatasaray a les faveurs de Leao, qui attend toujours que le club turc trouve un terrain d’entente avec l’AC Milan. Le club d’Istanbul a déjà en poche un accord avec le joueur pour un contrat de 4 ans à 12 millions d’euros par saison mais, dans le même temps, il est encore assez loin d’un accord avec l’AC Milan : la dernière offre de 40 millions, bonus compris, n’a pas été acceptée. Des sources turques expliquent que Galatasaray ne lâchera pas prise pour Leao et prévoit une troisième relance.
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