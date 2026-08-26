Hier soir, Aston Villa, avec la médiation de Jorge Mendes, a intensifié les contacts avec l'entourage de Leao : l'objectif du club anglais est d'abord de trouver un accord avec l'attaquant portugais avant d'aller négocier directement avec l'AC Milan pour le transfert. À l'heure actuelle, un certain écart subsiste encore entre l'offre et la demande, et les négociations se poursuivront dans les prochaines heures : l'offre est de 6,5 millions d'euros plus des bonus, nettement inférieure aux 12 millions mis sur la table par Galatasaray. Des contacts permanents de la part du club anglais, qui cherche des recrues de très haut niveau pour renforcer le secteur offensif d'Unai Emery.