Les discussions avancent. Galatasaray courtise Leão, qui a sollicité un temps de réflexion : la Turquie ne l’enthousiasme pas encore à 100 %, mais son attitude s’est légèrement adoucie par rapport à il y a dix jours. Son entourage explore depuis plusieurs semaines la Premier League, mais aucune offre concrète n’est encore parvenue sur le bureau des dirigeants milanais. Aston Villa et Tottenham ont pris connaissance des modalités d’un éventuel transfert, sans toutefois approfondir le dossier et en se tournant vers d’autres cibles. Une certitude demeure : tout retour chez les Rossoneri est exclu.
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Milan : Leao réfléchit à l’offre du Galatasaray. Les intermédiaires sont à l’œuvre, voici la position du club rossonero
LES INTERMÉDIAIRES EN ACTION
Un intermédiaire très actif depuis des années sur le marché des transferts de Galatasaray travaille sans relâche pour obtenir l'accord définitif de Leao concernant l'offre de 8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Une fois le feu vert du joueur obtenu, celui-ci négocierait directement avec Gerry Cardinale. L'attaquant portugais était en vacances à Istanbul ces derniers jours et a commencé à se familiariser avec ce qui pourrait être sa prochaine aventure professionnelle.
CARDINALE RÉCLAME 60 MILLIONS : SCÉNARIO D’UN PRÊT OBLIGATOIRE
Pour l’instant, le Milan conserve sa position et refuse de descendre sous la demande de 60 millions d’euros pour le transfert de Leao. Cardinale n’exclut pas la piste Galatasaray, mais réclame des garanties et une offre à la hauteur : selon la Gazzetta dello Sport, le club rossonero accepterait aussi un prêt avec des conditions avantageuses débouchant sur une obligation d’achat.
Le FENERBAHÇE est également de la partie.
Ces dernières heures, outre Galatasaray, un autre club turc a manifesté un intérêt concret pour Leao : il s’agit de Fenerbahçe, où évoluent Greenwood et Guendouzi. Selon des sources turques, le derby d’Istanbul pourrait aussi s’embraser sur le marché des transferts autour de la cible Leao.
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