Les discussions avancent. Galatasaray courtise Leão, qui a sollicité un temps de réflexion : la Turquie ne l’enthousiasme pas encore à 100 %, mais son attitude s’est légèrement adoucie par rapport à il y a dix jours. Son entourage explore depuis plusieurs semaines la Premier League, mais aucune offre concrète n’est encore parvenue sur le bureau des dirigeants milanais. Aston Villa et Tottenham ont pris connaissance des modalités d’un éventuel transfert, sans toutefois approfondir le dossier et en se tournant vers d’autres cibles. Une certitude demeure : tout retour chez les Rossoneri est exclu.