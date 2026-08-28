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Diretta Ordine Agresti

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Milan-Leão, le choix final ! Tous les détails entre Galatasaray et Aston Villa. Sorloth, Zirkzee, Kessié, David : toute la vérité. Le mercato EN DIRECT sur YouTube à partir de 17h30

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Le Milan et les affaires avec Mendes, le cas Moise Kean et le duel Juventus-Roma pour Kessié : ce ne sont là que quelques-uns des plats les plus importants de ce grand festin du mercato.

Retour de l’immanquable rendez-vous avec le LIVE MERCATO sur notre chaîne YouTube avec Alessandro Di Gioia et Daniele Longo, avec des invités du calibre de Franco Ordine et Romeo Agresti.


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