Le Milan et les affaires avec Mendes, le cas Moise Kean et le duel Juventus-Roma pour Kessié : ce ne sont là que quelques-uns des plats les plus importants de ce grand festin du mercato.

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