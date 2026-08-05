L’AC Milan fait match nul 1-1 dans le derby amical disputé en Australie, à Perth. Amorim, sur le banc, a pris des notes intéressantes pour une équipe qui montre un jeu différent par rapport à la saison dernière, mais encore loin de devenir une machine hautement compétitive. Nkunku, très inspiré, permet à l’Inter de revenir après l’avantage initial de Dimarco.
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Milan, Leao crée et Nkunku marque : premiers enseignements du derby pour Amorim. Estupinan et Chukwueze déçoivent
TOP
Cissè : lors de la première période, Loftus-Cheek évolue bien entre les lignes, en créant du jeu et deux potentielles occasions de but. La complémentarité avec l’ancien de Vérone et Catanzaro est bonne : les deux se cherchent et se trouvent souvent, exactement comme le demande Amorim. Alphadjo sait bien jouer au football, conserve le ballon et a d’excellentes idées dans la verticalité. Malgré quelques petites erreurs, également dues à une condition physique pas optimale, Cissè offre des sensations intéressantes au technicien portugais.
Nkunku : ce nouveau rôle juste derrière l’attaquant de pointe semble taillé sur mesure pour le Français : quand il peut faire face au but, il fait la différence. Excellent appel, qui provoque le penalty qu’il transforme d’une frappe forte et précise. Christopher se pose en candidat à une saison de premier plan, et son entente avec Amorim est déjà à un niveau intéressant.
Leao : inspiré, les actions les plus dangereuses de la seconde période naissent toujours de sa zone de prédilection. Avec Ramos, l’entente est naturelle sur et en dehors du terrain. Rafa, en attendant des nouvelles sur son avenir, est entré avec le bon état d’esprit et ne semble pas trop se soucier de toutes les rumeurs à son sujet qui circulent quotidiennement depuis un mois.
FLOP
Camarda : il perd le duelle physique avec Bisseck et, en première période, on ne le voit presque jamais. Il doit encore beaucoup et bien travailler pour tenir un rôle de premier plan dans des matches au coefficient de difficulté aussi élevé. Amorim l’estime beaucoup et il aura d’autres occasions de rendre la confiance que tout le club de l’AC Milan lui a accordée au moment de la prolongation de son contrat.
Chukwueze : il doit encore prendre ses repères dans ce nouveau rôle d’ailier droit, surtout quand il doit coulisser dans le marquage individuel, comme sur le but encaissé de Dimarco. Il crée objectivement peu de choses, même ballon au pied. Recalé.
Estupinan : il sème la confusion dans le marquage et l’Inter le remercie en passant par son couloir pour le 1-0 provisoire. Il ne se remet pas tout de suite de son erreur et, dans sa zone, l’Inter se régale sans pitié. La faute sur Bisseck en fin de match est vilaine. Il devait aller à Aston Villa et, probablement, il a encore la tête ailleurs.
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