Cissè : lors de la première période, Loftus-Cheek évolue bien entre les lignes, en créant du jeu et deux potentielles occasions de but. La complémentarité avec l’ancien de Vérone et Catanzaro est bonne : les deux se cherchent et se trouvent souvent, exactement comme le demande Amorim. Alphadjo sait bien jouer au football, conserve le ballon et a d’excellentes idées dans la verticalité. Malgré quelques petites erreurs, également dues à une condition physique pas optimale, Cissè offre des sensations intéressantes au technicien portugais.

Nkunku : ce nouveau rôle juste derrière l’attaquant de pointe semble taillé sur mesure pour le Français : quand il peut faire face au but, il fait la différence. Excellent appel, qui provoque le penalty qu’il transforme d’une frappe forte et précise. Christopher se pose en candidat à une saison de premier plan, et son entente avec Amorim est déjà à un niveau intéressant.

Leao : inspiré, les actions les plus dangereuses de la seconde période naissent toujours de sa zone de prédilection. Avec Ramos, l’entente est naturelle sur et en dehors du terrain. Rafa, en attendant des nouvelles sur son avenir, est entré avec le bon état d’esprit et ne semble pas trop se soucier de toutes les rumeurs à son sujet qui circulent quotidiennement depuis un mois.