Milan : le transfert de Karetsas pourrait bien capoter, un accord ayant été trouvé entre le jeune talent de Genk et le Borussia Dortmund

Le talent de Karetsas, milieu offensif ou ailier sous contrat avec Genk, a rapidement attiré l’attention. Le Milan AC le surveille de près depuis plusieurs mois, et Amorim a déjà donné son feu vert à une éventuelle opération. Toutefois, c’est désormais le Borussia Dortmund qui se positionne en pole position pour s’attacher les services de ce joueur né en 2007.