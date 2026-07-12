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Milan : le transfert de Karetsas pourrait bien capoter, un accord ayant été trouvé entre le jeune talent de Genk et le Borussia Dortmund

Milan AC
Mercato

Le Milan AC suit toujours Karetsas pour renforcer son milieu offensif, mais le jeune talent grec aurait déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le Borussia Dortmund.

Le talent de Karetsas, milieu offensif ou ailier sous contrat avec Genk, a rapidement attiré l’attention. Le Milan AC le surveille de près depuis plusieurs mois, et Amorim a déjà donné son feu vert à une éventuelle opération. Toutefois, c’est désormais le Borussia Dortmund qui se positionne en pole position pour s’attacher les services de ce joueur né en 2007.

  • L’accord avec le Borussia Dortmund est conclu.

    Le Milan AC surveille de près Karetsas, mais n’a pas encore entamé de démarches officielles auprès de Genk. Selon SkyDe, Kōnstantinos aurait trouvé un accord total avec le Borussia Dortmund sur les conditions contractuelles et se serait déclaré tout à fait disposé à rejoindre la Bundesliga dès maintenant.

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  • Il faut 35 millions.

    Selon l’information relayée par la version allemande de Sky, le Borussia Dortmund aurait présenté une première offre de 26 millions d’euros pour Karetsas. Le Genk a rejeté cette proposition initiale et maintient sa demande de 35 millions, en attendant de connaître les prochaines décisions du club allemand et du Milan.

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