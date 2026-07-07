Milan : le Tottenham s’active pour Leao ; d’après les cotes, De Zerbi est en pole position pour le Portugais, tandis que la piste Barcelone ne convainc pas les bookmakers

Le Tottenham de De Zerbi passe à l’offensive pour Rafael Leao, dont le départ du Milan semble imminent. Selon les cotes de Goldbet et Planetwin365, les Spurs sont désormais la destination la plus probable, à 3,75 contre 1. Un scénario qui séduit Leao, qui retrouverait à Londres, chez les Spurs, Tonali pour recréer une partie de l’ossature du titre des Rossoneri en 2021/2022.





Barcelone est également cité, mais les difficultés économiques des Blaugrana refroidissent les bookmakers, qui affichent une cote à 10,00. Par rapport aux semaines précédentes, les cotes de Manchester United (passée de 6,00 à 7,00) et de Galatasaray (passée de 3,00 à 8,50) s’éloignent.