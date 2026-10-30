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Milan Cardinale NBA dekstopGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Milan : le terrain de San Donato ne restera pas vide. Le projet d’une aréna de 20 000 places est prêt. Elle sera le domicile d’une franchise NBA Europe

Milan AC

Que vont devenir les terrains achetés à San Donato par l’AC Milan et Gerry Cardinale ?

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Après la présentation en grande pompe du nouveau Generali Stadium, qui sera le nouveau stade de l’Inter et de l’AC Milan, repenser aux démarches entreprises par le club milanais en février 2024 pourrait nous donner l’impression de remonter près de deux ères géologiques. Pourtant, un peu plus de deux ans seulement se sont écoulés depuis que le projet de Gerry Cardinale a conduit le club à acquérir une vaste étendue de terrains dans la commune de San Donato, avec l’objectif d’y construire son propre stade, à lui seul.

En deux ans, tout a changé, sauf une chose : l’AC Milan est toujours propriétaire de ces terrains. Qu’en faire ? Quel avenir auront-ils ? Le propriétaire du club, Gerry Cardinale, a déjà une idée concrète de ce qu’il veut y développer et de la manière de le faire.

  • TERRAINS ACHETÉS POUR 40 MILLIONS

    Après avoir pris le contrôle de la société Sportlifecity, qui détenait les droits d’utilisation des terrains de San Francesco, à San Donato Milanese, l’AC Milan a acheté ces terrains pour un coût total de 40 millions d’euros.

    L’acte de vente a été signé le 8 février 2024, par l’intermédiaire de la société SportCityLife. L’ensemble de la zone de San Francesco s’étend sur plus de 108 000-256 000 mètres carrés (y compris les parcelles associées du plan intégré). Au départ, il était envisagé d’y construire un stade dont l’AC Milan serait propriétaire, afin de s’affranchir de son lien avec l’Inter.

    Il n’en a pas été ainsi : la pression exercée sur la municipalité de Milan a porté ses fruits et, seulement un an et demi plus tard, l’Inter et l’AC Milan ont acheté ensemble les terrains adjacents ainsi que l’actuel stade Giuseppe Meazza, à San Siro.

  • Pas d’AC Milan, oui au basket NBA

    Les terrains de San Donato sont toujours là, propriété de l’AC Milan, mais inutilisés. Cardinale a pourtant une idée précise de la manière de développer cet actif : on y construira avant tout un palais des sports de 20 000 places, qui sera au cœur du projet commercial prévu sur ce site.

    Le palais des sports accueillera évidemment des événements et des concerts, mais il sera surtout conçu pour devenir le domicile d’une franchise appelée à participer au nouveau championnat que la NBA développe en Europe, à savoir NBA Europe. Il est peu probable que cette équipe soit l’Olimpia Milano, qui devrait toutefois passer sous le contrôle de la famille Armani et y rester. Il est plus probable qu’elle voie le jour grâce au rachat ou à la transformation des droits sportifs d’un autre club lombard historique, comme le Varese Basket.

    Rien, donc, qui concerne directement le club de football, mais une ouverture vers le monde du divertissement et vers un autre sport en plein essor : le basket.

  • LA CONFIRMATION DE CARDINALE

    Interrogé par Repubblica, le numéro un du fonds RedBird Capitals a confirmé vouloir s’installer davantage à Milan et a expliqué son projet pour les terrains de San Donato.

    Vous êtes désormais souvent à Milan : vous y avez pris vos marques ?

    « Je songe à acheter une maison ici. J’aimerais profiter de la ville, me promener dans la rue Montenapoleone. »

    Que comptez-vous faire à San Donato ?

    « Tout est prêt pour lancer les travaux d’une salle de 20 000 places destinée à la NBA Europe. Nous voulons y être présents avec une franchise à Milan. J’ai aussi des ambitions dans le tennis. »

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