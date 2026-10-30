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Après la présentation en grande pompe du nouveau Generali Stadium, qui sera le nouveau stade de l’Inter et de l’AC Milan, repenser aux démarches entreprises par le club milanais en février 2024 pourrait nous donner l’impression de remonter près de deux ères géologiques. Pourtant, un peu plus de deux ans seulement se sont écoulés depuis que le projet de Gerry Cardinale a conduit le club à acquérir une vaste étendue de terrains dans la commune de San Donato, avec l’objectif d’y construire son propre stade, à lui seul.

En deux ans, tout a changé, sauf une chose : l’AC Milan est toujours propriétaire de ces terrains. Qu’en faire ? Quel avenir auront-ils ? Le propriétaire du club, Gerry Cardinale, a déjà une idée concrète de ce qu’il veut y développer et de la manière de le faire.