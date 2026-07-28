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Milan, le sommet avec Fenerbahçe pour Leao est terminé : voici ce qui filtre sur les négociations

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Malgré la réunion d’aujourd’hui entre l’AC Milan et Fenerbahçe, l’écart entre l’offre et la demande pour le transfert de Leao reste encore important.

Cihan Kamer, responsable football de Fenerbahçe, a quitté Milan vers 16 h 15 pour s’envoler vers la Pologne, où ils affronteront demain le Górnik Zabrze après la victoire 1-0 à l’aller lors des tours préliminaires de la Ligue des champions. La rencontre avec l’AC Milan a eu lieu après le déjeuner et a marqué le début des négociations.

  • Écart de 10 millions

    Almastadt a reçu Kamer à la Casa Milan pour un sommet qui n’a pas débouché sur d’avancées décisives. L’AC Milan a réaffirmé qu’à ce stade, sa demande est de 60 millions et qu’il n’a pas l’intention de faire de remise. Au maximum, il prendrait en considération des offres qui, avec les bonus, atteignent ce montant. Fenerbahçe peut monter au maximum à 50 entre part fixe et bonus, même si dans sa première proposition, il s’était arrêté à 42.

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  • LA DEMANDE DE LEAO

    Rafael Leao commence à s’ouvrir concrètement à la Turquie, mais il part d’une demande de 10 millions garantis, plus des bonus pour arriver à 12. Le Fenerbahçe offre 8 millions de base fixe, l’écart est important mais peut en même temps être comblé. Le Fenerbahçe poursuivra le dialogue avec l’AC Milan et tentera de se rapprocher de la demande, tandis que Galatasaray prépare une contre-offensive : le derby turc pour Leao vient tout juste de commencer.

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