Almastadt a reçu Kamer à la Casa Milan pour un sommet qui n’a pas débouché sur d’avancées décisives. L’AC Milan a réaffirmé qu’à ce stade, sa demande est de 60 millions et qu’il n’a pas l’intention de faire de remise. Au maximum, il prendrait en considération des offres qui, avec les bonus, atteignent ce montant. Fenerbahçe peut monter au maximum à 50 entre part fixe et bonus, même si dans sa première proposition, il s’était arrêté à 42.