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Andrea Longoni

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Milan, le Scudetto revient à l'Inter : Allegri se trompe dans son choix de composition. L'affaire Leao éclate : c'est inacceptable, son cycle semble toucher à sa fin

Une analyse du match contre la Lazio et de ce qu'ont montré et accompli les joueurs du Milan AC.

Le Milan aurait pu relancer le championnat, mais il l'a littéralement laissé filer en le cédant à l'Inter. Il va désormais devoir surveiller ses arrières et rester vigilant en vue de la Ligue des champions.

Un match très mal préparé par Allegri, comme le montrent les faits, avec une composition d'équipe d'ailleurs erronée. Pourquoi faire jouer Estupinan alors que de l'autre côté se trouve l'un des meilleurs ailiers du championnat, comme Isaksen ? Chronique d'un désastre annoncé. Ajoutons que même dans le derby, mis à part le but, l'ancien joueur de Brighton avait déjà fait quelques bêtises, comme lors du but manqué par Dimarco. Pourquoi pas Bartesaghi ?

  • SANS RABIOT...

    De ce côté-là, d'ailleurs, en l'absence de Rabiot, Jashari n'a pas apporté son aide : le Suisse, auteur d'une très mauvaise prestation, continue de susciter des inquiétudes. Et puis Pavlovic qui, manifestement à la demande d'Allegri, montait souvent à l'attaque, laissant ce côté du terrain sans couverture, où Estupinan, dans un face-à-face avec Isaksen, s'est effondré comme une quille.

    Mauvaise performance de l'entraîneur de Livourne, dominé en première mi-temps par son collègue Sarri.

    C'est lui qui a d'abord la responsabilité, puis évidemment l'équipe aussi, qui, sans Rabiot, perd son caractère et s'effondre.

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  • L'AFFAIRE LEAO EST INACCEPTABLE

    Puis, l'affaire Leao a éclaté. Une véritable gaffe, sans aucun doute : inacceptable à tous les niveaux.

    Premièrement : il jouait très mal et le fait que Pulisic ne lui ait pas fait de passe intéressante ne l'excuse absolument pas.

    Deuxièmement : il manque de respect à ses coéquipiers qui entrent en jeu.

    Troisièmement : il manque de respect à l'entraîneur, allant jusqu'à le chasser.

    Quatrième point : cela signifie qu'il n'est pas dans le coup. Sortir sans enthousiasme alors que l'on est en train de perdre un match aussi important, cela signifie que mentalement, on est ailleurs.

    C'est inacceptable. C'est un comportement inapproprié pour lequel il devrait présenter ses excuses.

  • ET À L'AVENIR...

    Si l'on envisage l'avenir, avec Allegri et le 352, il faudra sérieusement envisager un transfert cet été : le garder dans ces conditions n'aurait aucun sens. Son cycle au Milan semble bel et bien toucher à sa fin, au-delà de l'incident d'hier.

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