Milan, le Scudetto revient à l'Inter : Allegri se trompe dans son choix de composition. L'affaire Leao éclate : c'est inacceptable, son cycle semble toucher à sa fin

Le Milan aurait pu relancer le championnat, mais il l'a littéralement laissé filer en le cédant à l'Inter. Il va désormais devoir surveiller ses arrières et rester vigilant en vue de la Ligue des champions.

Un match très mal préparé par Allegri, comme le montrent les faits, avec une composition d'équipe d'ailleurs erronée. Pourquoi faire jouer Estupinan alors que de l'autre côté se trouve l'un des meilleurs ailiers du championnat, comme Isaksen ? Chronique d'un désastre annoncé. Ajoutons que même dans le derby, mis à part le but, l'ancien joueur de Brighton avait déjà fait quelques bêtises, comme lors du but manqué par Dimarco. Pourquoi pas Bartesaghi ?