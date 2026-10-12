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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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Milan, le problème n’est pas Ramos, mais la phase offensive : Amorim dispose de peu de solutions de qualité entre le milieu offensif et l’attaque, les chiffres

Milan AC

Ramos n’a pas marqué depuis 450 minutes : l’attaquant portugais pâtit aussi des problèmes structurels de l’AC Milan

Après une parenthèse exaltante avec le Portugal, avec lequel il a inscrit 3 buts en 4 matches, on a retrouvé toutes les difficultés rencontrées jusqu’ici par Gonçalo Ramos sous le maillot de l’AC Milan, hier contre Sassuolo. L’ancien joueur du PSG n’a plus marqué depuis la deuxième journée, contre Venise : quarante jours et 450 minutes sans connaître la joie de marquer. Sa prestation généreuse habituelle, avec plus de 10 km parcourus, n’a pas servi à grand-chose : l’AC Milan ne peut se passer des buts de son numéro neuf.


Pointer Ramos du doigt aujourd’hui est l’exercice le plus facile, mais aussi celui qui, chiffres à l’appui, correspond le moins à ce que montrent les prestations de l’AC Milan en ce début de saison.

  • LES CHIFFRES

    En 90 minutes plus le temps additionnel disputés au Mapei Stadium, Ramos n’a eu que deux occasions, à une minute d’intervalle, toutes deux en fin de première période : la première, un tir du gauche repoussé par Muric après une excellente action individuelle ; la seconde, une tête à bout portant également repoussée par Muric. Sur cette deuxième occasion, l’ancien joueur du PSG aurait objectivement pu faire mieux.

    Si Ramos doit élever son niveau de performance, l’équipe doit aussi le servir davantage et mieux. Hier, l’international portugais s’est également peu montré dans le jeu : comme toujours, il a beaucoup bougé, mais ses coéquipiers ne l’ont trouvé qu’à de très rares occasions.

    En 90 minutes, il n’a en effet touché que 34 ballons, adressé 14 passes à ses coéquipiers et tenté 4 dribbles, sans toutefois en réussir un seul.

  • PEU DE SOLUTIONS OFFENSIVES DE QUALITÉ

    La décision prise par Amorim et Cardinale de ne céder Nkunku qu’en prêt (et avec 60 % de son salaire restant à la charge du Milan) à Leipzig était probablement une erreur. Le Milan dispose de peu de véritables armes offensives : Loftus-Cheek n’offre pas de garanties, Hutchinson a montré peu de choses jusqu’à présent. Hormis Pulisic, les milieux offensifs du Milan marquent peu. Cissè est un atout important, mais il doit retrouver sa meilleure condition physique et être ménagé compte tenu de son jeune âge. Le faible temps de jeu de Camarda surprend : hier encore, il est resté sur le banc pendant les 94 minutes du match.

  • LES RESPONSABILITÉS D’AMORIM

    Les responsabilités d’Amorim sont évidentes, mais elles doivent aussi être analysées et replacées dans leur contexte : le problème du numéro 9 de l’AC Milan ne date pas d’hier. L’entraîneur portugais a été l’un des principaux acteurs de la construction de l’effectif et du choix de conserver certains joueurs. Il doit désormais trouver des solutions, tant tactiques que dans le jeu, pour mettre Ramos en position de marquer. Et de marquer beaucoup, compte tenu du poids des attentes qui pèseront sur Goncalo tout au long de la saison.

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