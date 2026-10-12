Après une parenthèse exaltante avec le Portugal, avec lequel il a inscrit 3 buts en 4 matches, on a retrouvé toutes les difficultés rencontrées jusqu’ici par Gonçalo Ramos sous le maillot de l’AC Milan, hier contre Sassuolo. L’ancien joueur du PSG n’a plus marqué depuis la deuxième journée, contre Venise : quarante jours et 450 minutes sans connaître la joie de marquer. Sa prestation généreuse habituelle, avec plus de 10 km parcourus, n’a pas servi à grand-chose : l’AC Milan ne peut se passer des buts de son numéro neuf.





Pointer Ramos du doigt aujourd’hui est l’exercice le plus facile, mais aussi celui qui, chiffres à l’appui, correspond le moins à ce que montrent les prestations de l’AC Milan en ce début de saison.