Milan : le point sur les renforts au milieu offensif : de Karetsas à Pedro Gonçalves, qui monte et qui descend. Et Zaniolo entre dans la danse

Après le départ de Gonçalo Ramos vers le PSG et l’arrivée immédiate de Mario Gila en provenance de la Lazio, le Milan poursuit son travail sur le marché des transferts. Un autre secteur à renforcer est celui des milieux offensifs : les observateurs des équipes d’Amorim savent combien le nouvel entraîneur rossonero s’appuie sur ces joueurs créatifs évoluant derrière les attaquants. Au Sporting CP, Bruno Fernandes a notamment prospéré dans ce système : entre août 2019 et janvier 2020, avant son départ pour Manchester United, il s’est révélé au grand public sous la conduite d’Amorim.