Après le départ de Gonçalo Ramos vers le PSG et l’arrivée immédiate de Mario Gila en provenance de la Lazio, le Milan poursuit son travail sur le marché des transferts. Un autre secteur à renforcer est celui des milieux offensifs : les observateurs des équipes d’Amorim savent combien le nouvel entraîneur rossonero s’appuie sur ces joueurs créatifs évoluant derrière les attaquants. Au Sporting CP, Bruno Fernandes a notamment prospéré dans ce système : entre août 2019 et janvier 2020, avant son départ pour Manchester United, il s’est révélé au grand public sous la conduite d’Amorim.
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Milan : le point sur les renforts au milieu offensif : de Karetsas à Pedro Gonçalves, qui monte et qui descend. Et Zaniolo entre dans la danse
UZUN, C’EST TROP CHER
Le service de recrutement du Milan a donné son feu vert pour Can Uzun, milieu offensif droitier qui évolue à l’Eintracht Francfort. Né à Ratisbonne en 2005, il a représenté la Turquie lors de la Coupe du monde en cours. Le problème réside dans sonévaluation : le club allemand, réputé pour être une véritable boutique où les prix sont élevés, a fixé son prix de transfert à 60 millions d’euros.
Alajbegovic, Atalanta
Ibrahimovic le recruterait sanshésiter, mais une frange de la direction milanaise privilégie un profil aux caractéristiques différentes. Alajbegovic figure depuis des mois dans la short-list des Rossoneri ; il pourrait quitter le Bayer Leverkusen malgré son rachat pour 8 millions d’euros auprès de Salzbourg. Un avenir en Italie ? Oui, mais sous un autre maillot : Giuntoli a accéléré les démarches pour le faire venir à l’Atalanta.
MENACE SUR KARETSAS
Un autre nom circule : celui de Karetsas, évoluant à Genk. Le club belge réclame entre 35 et 40 millions d’euros pour ce jeune Grec de 18 ans. Ses statistiques sont impressionnantes : 10 passes décisives en Pro League et 4 en Ligue Europa. Il a également inscrit deux buts. Le marché belge reste onéreux, et la menace d’une offensive du Borussia Dortmund se précise : les Jaune et Noir auraient déjà trouvé un accord avec les agents du jeune joueur, tandis que celui avec Genk est toujours en suspens.
Zaniolo proposé
En raison de problèmes contractuels et financiers avec l’Udinese, Zanolo est de nouveau sur le marché. Ces dernières heures, son entourage a proposé le numéro 10 bianconero au Milan. Nous saurons dans les prochains jours si cette piste peut aboutir.
Opportunités Gonçalves
Pour conclure, Pedro Gonçalves, plus connu sous le nom de Pote, est un joueur que Tiago Amorim connaît parfaitement pour l’avoir côtoyé au Sporting CP. Sa clause libératoire s’élève à 60 millions d’euros, mais des sources estiment qu’un chèque de 25 à 30 millions pourrait suffire pour le voir débarquer à Milanello.
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