Milan : le point sur les renforts au milieu de terrain : de Karetsas à Pedro Gonçalves, qui monte et qui descend ?

Après l'arrivée de Gonçalo Ramos en provenance du PSG et la finalisation express du dossier Mario Gila en provenance de la Lazio, le Milan poursuit son travail sur le marché des transferts. Un autre secteur à renforcer est celui des milieux offensifs : les observateurs des équipes d’Amorim savent combien le nouvel entraîneur rossonero s’appuie sur des meneurs de jeu évoluant derrière les attaquants. Au Sporting Lisbonne, c’est Bruno Fernandes qui a tiré parti de cette approche ; il s’est définitivement révélé grâce au travail effectué avec le futur coach du Milan.