Après l'arrivée de Gonçalo Ramos en provenance du PSG et la finalisation express du dossier Mario Gila en provenance de la Lazio, le Milan poursuit son travail sur le marché des transferts. Un autre secteur à renforcer est celui des milieux offensifs : les observateurs des équipes d’Amorim savent combien le nouvel entraîneur rossonero s’appuie sur des meneurs de jeu évoluant derrière les attaquants. Au Sporting Lisbonne, c’est Bruno Fernandes qui a tiré parti de cette approche ; il s’est définitivement révélé grâce au travail effectué avec le futur coach du Milan.
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Milan : le point sur les renforts au milieu de terrain : de Karetsas à Pedro Gonçalves, qui monte et qui descend ?
UZUN, C’EST TROP CHER
Le service de recrutement du Milan a donné son feu vert pour Can Uzun, milieu offensif droitier qui évolue à l’Eintracht Francfort. Né à Ratisbonne en 2005, en Allemagne, il a défendu les couleurs de la Turquie lors de la Coupe du monde en cours. Le problème réside dans son évaluation : le club allemand, réputé pour être une véritable boutique où les prix sont très élevés, a fixé son prix de transfert à 60 millions d’euros.
Alajbegovic, Atalanta
Ibrahimovic le recruterait sanshésiter, mais une frange de la direction milanaise privilégie un profil aux caractéristiques différentes. Alajbegovic figure depuis des mois dans la short-list des Rossoneri ; il pourrait quitter le Bayer Leverkusen malgré son rachat récent pour 8 millions d’euros auprès de Salzbourg. Un avenir en Italie ? Oui, mais sous un autre maillot : Giuntoli a accéléré les démarches pour le faire venir à l’Atalanta.
MENACE SUR KARETSAS
Un autre nom circule : celui de Karetsas, évoluant à Genk. Le club belge réclame entre 35 et 40 millions d’euros pour ce jeune Grec de 18 ans. Ses statistiques sont impressionnantes : 10 passes décisives en Pro League et 4 en Ligue Europa. Il a également inscrit deux buts. Le marché belge reste onéreux, et la menace d’une offre du Borussia Dortmund se précise : les Jaune et Noir auraient déjà trouvé un accord avec les agents du jeune joueur, tandis que celui avec Genk est toujours en suspens.
Zaniolo proposé
En raison de problèmes contractuels et financiers avec l’Udinese, Zanolo est de nouveau sur le marché. Ces dernières heures, son entourage a proposé le numéro 10 bianconero au Milan. Nous saurons dans les prochains jours si cette piste peut aboutir.
Opportunités Gonçalves
Enfin, Pedro Gonçalves, joueur que Amorim connaît parfaitement pour l’avoir côtoyé au Sporting CP. Sa clause libératoire s’élève à 60 M€, mais des sources estiment qu’une offre comprise entre 25 et 30 M€ pourrait suffire pour le voir débarquer à Milanello.
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