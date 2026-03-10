Milan, le facteur Allegri (et Leao) sur le numéro 9 du futur : Kean plaît, ce qui filtre avec la Fiorentina

Le Milan continue à se préparer pour la saison prochaine. Une saison qui, selon Via Aldo Rossi, coïncidera avec le retour en Ligue des champions grâce à l'excellent parcours que l'équipe dirigée par Massimiliano Allegri - qui vient de remporter le derby contre l'Inter 1-0 - est en train de réaliser dans le championnat actuel de Serie A, qui voit les Rossoneri à 7 points des Nerazzurri en tête du classement.
Mais en vue de la saison 2026/27, le Milan veut régler la question du numéro 9 de l'avenir.