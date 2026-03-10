Milan, le facteur Allegri (et Leao) sur le numéro 9 du futur : Kean plaît, ce qui filtre avec la Fiorentina

Ce n'est pas une nouveauté que Moise Kean, attaquant de laFiorentina, figure toujours sur la liste des préférences du club milanais. Ce n'est un secret pour personne que lors des réunions sur le marché des transferts de ces derniers mois entre la direction et le staff technique, le profil de l'attaquant italien a toujours été mentionné par les différentes parties concernées.

Nous savons, notamment grâce aux informations fournies par Fabrizio Romano et Matteo Moretto sur YouTube, que Kean était déjà dans le viseur du Milan en janvier : cependant, le club violet a fait comprendre que le joueur était trop important - compte tenu également d'une situation dangereuse au classement, qui voit les Toscans lutter pour éviter la relégation et avec un seul point d'avance sur la troisième place occupée par Cremonese - pour l'avenir du club et qu'il terminerait sa saison à Florence.