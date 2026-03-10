Goal.com
Milan, le facteur Allegri (et Leao) sur le numéro 9 du futur : Kean plaît, ce qui filtre avec la Fiorentina

Moise Kean continue de figurer sur la liste du Milan AC en tant qu'attaquant d'avenir.

Le Milan continue à se préparer pour la saison prochaine. Une saison qui, selon Via Aldo Rossi, coïncidera avec le retour en Ligue des champions grâce à l'excellent parcours que l'équipe dirigée par Massimiliano Allegri - qui vient de remporter le derby contre l'Inter 1-0 - est en train de réaliser dans le championnat actuel de Serie A, qui voit les Rossoneri à 7 points des Nerazzurri en tête du classement.

Mais en vue de la saison 2026/27, le Milan veut régler la question du numéro 9 de l'avenir.

  • KEAN CONTINUE À PLAIRE

    Ce n'est pas une nouveauté que Moise Kean, attaquant de laFiorentina, figure toujours sur la liste des préférences du club milanais. Ce n'est un secret pour personne que lors des réunions sur le marché des transferts de ces derniers mois entre la direction et le staff technique, le profil de l'attaquant italien a toujours été mentionné par les différentes parties concernées.

    Nous savons, notamment grâce aux informations fournies par Fabrizio Romano et Matteo Moretto sur YouTube, que Kean était déjà dans le viseur du Milan en janvier : cependant, le club violet a fait comprendre que le joueur était trop important - compte tenu également d'une situation dangereuse au classement, qui voit les Toscans lutter pour éviter la relégation et avec un seul point d'avance sur la troisième place occupée par Cremonese - pour l'avenir du club et qu'il terminerait sa saison à Florence.

    • Publicité

  • ALLEGRI (ET LEAO) L'APPRÉCIENT

    Mais qu'est-ce qui pourrait changer à l'avenir ?

    Le profil de Kean reste celui qui, par ses caractéristiques, plaît le plus à Massimiliano Allegri (qui l'a déjà entraîné et le connaît depuis leur collaboration à la Juventus), mais il faut comprendre comment et si le Milan pourrait revenir à la charge cet été, en fonction également de la fin de saison des deux clubs.

    Outre Allegri, un autre supporter de l'ancien attaquant de Vérone est son grand ami Rafael Leao : l'amitié et l'estime sont deux facteurs qui pourraient le rapprocher à l'avenir de la capitale lombarde.

  • L'AVENIR

    Il faut donc comprendre la proposition éventuelle pour laquelle la Fiorentina commencerait à s'asseoir à la table des négociations, compte tenu également d'une clause de résiliation importante présente dans l'accord actuel du joueur avec le club violet.

    Rappelons les détails : entre le 1er et le 15 juillet, pour 62 millions d'euros. Le Milan dispose d'un dossier très détaillé sur l'attaquant de l'équipe nationale italienne et a le sentiment que le cycle de Kean en violet touche à sa fin.

    Les Rossoneri pourraient négocier avec la Fiorentina en proposant un joueur en échange ou une offre différente de la valeur de la clause, jugée très élevée par rapport à ses paramètres et à la valeur marchande actuelle du joueur.

