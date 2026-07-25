Milan : le dossier Santiago Gimenez se réchauffe avec la Lazio, les chiffres de la possible opération et le facteur Mario Gila, tout ce qu’il faut savoir

Muet en Serie A depuis le 9 mai 2025, et avec le maillot du Milan depuis le match de Coupe d’Italie contre Lecce du 23 septembre 2025, le joueur né en 2001 et d’origine argentine a été recruté pour 30 millions d’euros (hors bonus) en février 2025 et a signé un contrat jusqu’en juin 2029. Son coût annuel en comptabilité, entre le montant de l’amortissement et son salaire brut, est estimé à 11,3 millions d’euros et, sur la base des projections de l’exercice clos au 30 juin dernier, la somme minimale que le Milan devrait encaisser pour ne pas enregistrer de moins-value se situe autour de 20 millions d’euros. Une valeur appelée à encore baisser si le club lombard s’ouvrait à une formule permettant de répondre aux difficultés de la Lazio à recruter, à savoir un prêt avec obligation d’achat conditionnée.