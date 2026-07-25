Renflouer les caisses. Une sorte d’impératif catégorique à Milan après le double coup d’environ 100 millions d’euros qui a amené, à la cour de Rubén Amorim, Gonçalo Ramos et Mario Gila. Parmi les joueurs qui n’entrent pas dans le projet technique de l’AC Milan figure sans aucun doute Santiago Gimenez, actuellement en vacances après les efforts fournis au Mondial avec le Mexique et toujours aux prises avec sa récupération d’une entorse de deuxième degré à la cheville droite (la même opérée en décembre dernier) subie en quart de finale contre l’Angleterre.
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Milan : le dossier Santiago Gimenez se réchauffe avec la Lazio, les chiffres de la possible opération et le facteur Mario Gila, tout ce qu’il faut savoir
La Lazio est là
L’ancien avant-centre du Feyenoord est dans le viseur de la Lazio de Gennaro Gattuso depuis quelques semaines, à la recherche d’un numéro 9 pour compléter un secteur où, à ce jour, les seuls spécialistes du poste sont Boulaye Dia et Petar Ratkov. Le club biancoceleste avait identifié comme premier choix Carlos Espì, attaquant né en 2005 évoluant à Levante (qui reste sur une saison à 11 buts en 25 matches de Liga), mais il est valorisé à pas moins de 25 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire prévue dans son contrat qui expire en juin 2028, et il a également des courtisans en Premier League. Pour ces raisons, le club du président Claudio Lotito travaille sur des alternatives, et l’une d’elles mène à Santiago Gimenez.
Combien coûte l’AC Milan
Muet en Serie A depuis le 9 mai 2025, et avec le maillot du Milan depuis le match de Coupe d’Italie contre Lecce du 23 septembre 2025, le joueur né en 2001 et d’origine argentine a été recruté pour 30 millions d’euros (hors bonus) en février 2025 et a signé un contrat jusqu’en juin 2029. Son coût annuel en comptabilité, entre le montant de l’amortissement et son salaire brut, est estimé à 11,3 millions d’euros et, sur la base des projections de l’exercice clos au 30 juin dernier, la somme minimale que le Milan devrait encaisser pour ne pas enregistrer de moins-value se situe autour de 20 millions d’euros. Une valeur appelée à encore baisser si le club lombard s’ouvrait à une formule permettant de répondre aux difficultés de la Lazio à recruter, à savoir un prêt avec obligation d’achat conditionnée.
LES EXIGENCES DE LA LAZIO
Au début de l’été, le club de la capitale a en effet reçu de la FIGC le feu vert pour opérer à l’équilibre budgétaire, et cela signifie que, pour libérer une place en vue de l’arrivée de Santiago Gimenez, surtout sur le plan salarial, (le Mexicain perçoit 4,6 millions d’euros bruts par saison) il devrait créer les conditions idéales. Il est difficile d’imaginer à ce stade que l’AC Milan puisse aller davantage dans le sens des exigences de Lotito – en participant peut-être partiellement au paiement du salaire – mais il est tout aussi vrai que la récente opération qui a conduit Mario Gila de la Lazio à l’AC Milan a entraîné une amélioration évidente des relations entre les deux clubs par rapport aux dernières saisons.
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