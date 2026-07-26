Le match nul contre le Celtic lors du premier match amical de l’été a offert, au-delà du spectacle, aussi quelques pistes de réflexion sur l’idée de jeu qu’Amorim veut apporter au nouveau Milan. Fini le bloc bas en défense, place à la recherche de la récupération du ballon dans la moitié de terrain adverse, à la vitesse pour attaquer les espaces et à une vision plus verticale par rapport à la précédente gestion signée Allegri. Il faut évidemment des joueurs au profil adapté, tant sur le plan technique qu’athlétique, surtout sur les couloirs.
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Milan, le dossier des latéraux est important pour Amorim : Estupinan bloqué, l’idée Guerreiro libre et le choix concernant Saelemaekers
Pas de mercato pour Chukwueze
Il y a eu un moment, au printemps dernier, où la direction de Fulham avait manifesté la volonté de lever l’option d’achat pour Chukwueze et l’AC Milan se réjouissait à l’idée d’un encaissement de 24 millions d’euros. L’échec de l’opération semblait devenir un problème pour l’AC Milan, au moins jusqu’à l’arrivée d’Amorim sur le banc, lui qui, dès le premier jour, a choisi de miser sur le Nigérian. Avec conviction, contrairement à ce qui s’est passé avec Musah. L’entraîneur portugais travaille intensément pour transformer Chukwueze, d’ailier offensif dans une attaque à trois, en milieu de couloir dans un milieu à quatre. Il s’agit de reculer de quelques mètres, bien sûr, mais avec des tâches différentes : créer pour les références offensives sans négliger la phase défensive. Les sensations sont positives et, pour cette raison, aucune demande sur le marché n’a été prise en considération, à commencer par celle des Turcs de Trabzonspor. Chukwueze, sauf offres vraiment indécentes, restera à l’AC Milan.
Ailier bloqué
D’un côté, un joueur de couloir aux qualités claires dans le un-contre-un comme Chukwueze ou Saelemaekers jouera, de l’autre Amorim cherche davantage d’équilibre pour ne pas se retrouver pris au dépourvu dans la phase de transition. Bartesaghi est une option déjà éprouvée et, avec Amorim, il disputera de nombreux matches aussi comme axial gauche, Estupinan est la vraie nouveauté. Le nouvel entraîneur de l’AC Milan a bloqué la négociation avec Aston Villa ( bien avancée mais pas finalisée car les accords définitifs manquent) parce qu’il veut essayer l’international équatorien, convaincu que la dernière version rossonera n’est pas la vraie.
L’idée Guerreiro
Mazraoui de Manchester United est un joueur très apprécié par Amorim, mais il existe deux doutes : il ne joue plus depuis des années comme milieu excentré et les Anglais n’ont pas envoyé de signaux d’ouverture à un transfert, du moins pour le moment. Une idée intrigante mène à Guerreiro : le joueur né en 1993 est libre de tout contrat après la fin de son aventure avec le Bayern Munich. Plus tout jeune, certes, mais avec un CV de très haut niveau, fort de 42 buts et 47 passes décisives en 223 apparitions en Bundesliga, également sous le maillot du Borussia Dortmund.
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