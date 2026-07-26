Milan, le dossier des latéraux est important pour Amorim : Estupinan bloqué, l’idée Guerreiro libre et le choix concernant Saelemaekers

Il y a eu un moment, au printemps dernier, où la direction de Fulham avait manifesté la volonté de lever l’option d’achat pour Chukwueze et l’AC Milan se réjouissait à l’idée d’un encaissement de 24 millions d’euros. L’échec de l’opération semblait devenir un problème pour l’AC Milan, au moins jusqu’à l’arrivée d’Amorim sur le banc, lui qui, dès le premier jour, a choisi de miser sur le Nigérian. Avec conviction, contrairement à ce qui s’est passé avec Musah. L’entraîneur portugais travaille intensément pour transformer Chukwueze, d’ailier offensif dans une attaque à trois, en milieu de couloir dans un milieu à quatre. Il s’agit de reculer de quelques mètres, bien sûr, mais avec des tâches différentes : créer pour les références offensives sans négliger la phase défensive. Les sensations sont positives et, pour cette raison, aucune demande sur le marché n’a été prise en considération, à commencer par celle des Turcs de Trabzonspor. Chukwueze, sauf offres vraiment indécentes, restera à l’AC Milan.