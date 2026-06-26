Gerry Cardinale veut prendre les commandes du Milan en main ; il est passé de la parole aux actes. La réunion au siège du club atteste d’une implication sans précédent du patron de Redbird, chose inédite en quatre ans de propriété. Avec Gardiner, Almastadt et Castleblanco, il fixe les stratégies pour frappé immédiatement le marché destransferts.
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Milan : le dirigeant négocie en personne avec Mendes et le PSG pour Ramos : sommet sur le marché des transferts à la Casa Milan
AMORIN EN APPEL
Amorim, le nouvel entraîneur des Rossoneri, a pris part à la réunion de haut niveau sur le marché des transferts. Il serait plus précis de le qualifier de « nouveau manager du Milan », puisque le club adopte désormais le modèle anglais. L’entraîneur désigne les joueurs à recruter, à céder ou à conserver à tout prix, tandis que la direction s’efforce de satisfaire ses demandes.
RAMOS EST LA PRIORITÉ
Le Milan veut frapper fort dès l’entame du mercato en recrutant immédiatement un grand attaquant, sans tarder ni repousser cette priorité. Cardinale entend exploiter ses solides relations avec l’agent Mendes pour attirer chez les Rossoneri Gonçalo Ramos, jeune avant-centre né en 2001 qui dispute actuellement la Coupe du monde avec le PSG.
Hier, une première offre officielle, comprenant salaire de base et primes, a été transmise au PSG et avoisine les 54 millions d’euros. Les dirigeants milanais estiment pouvoir conclure l’opération dans les prochains jours, d’autant que le joueur s’est déjà montré réceptif à un transfert. Reste à anticiper la concurrence, pourtant déjà dense sur ce dossier.
DEUX DÉFENSEURS, UN MILIEU DE TERRAIN ET UN AILIER
En attendant de connaître la décision finale de Modric concernant son avenir, Amorim a demandé un milieu de terrain à la Hjulmand (son protégé), deux défenseurs centraux et un ailier offensif.
Musah et Chukwueze seront étroitement observés lors du stage de préparation, tandis que Bondo pourrait être cédé. Les jeunes Camarda, Kostic, Cissé et Comotto seront aussi suivis de près : ils ont des chances de rester chez les Rossoneri la saison prochaine.