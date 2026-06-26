Le Milan veut frapper fort dès l’entame du mercato en recrutant immédiatement un grand attaquant, sans tarder ni repousser cette priorité. Cardinale entend exploiter ses solides relations avec l’agent Mendes pour attirer chez les Rossoneri Gonçalo Ramos, jeune avant-centre né en 2001 qui dispute actuellement la Coupe du monde avec le PSG.

Hier, une première offre officielle, comprenant salaire de base et primes, a été transmise au PSG et avoisine les 54 millions d’euros. Les dirigeants milanais estiment pouvoir conclure l’opération dans les prochains jours, d’autant que le joueur s’est déjà montré réceptif à un transfert. Reste à anticiper la concurrence, pourtant déjà dense sur ce dossier.