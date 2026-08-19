Milan, le deuxième gardien derrière Maignan pourrait changer : Pietro Terracciano vers un départ, Lorenzo Torriani promu ?

Pour le rôle de doublure de Maignan, Lorenzo Torriani devrait être promu, à 21 ans, pur produit du centre de formation de l’AC Milan. L’an dernier sur le terrain avec Milan Futuro, Torriani a toujours été titularisé par Amorim lors des tests estivaux, en montrant de la fiabilité, avec comme point d’orgue le penalty arrêté face à Bruno Fernandes lors du match en Pologne contre Manchester United. Une décision finale arrivera dans les prochains jours, mais sa candidature est solide.