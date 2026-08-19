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cm grafica torriani milan 16 9Getty Images

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Milan, le deuxième gardien derrière Maignan pourrait changer : Pietro Terracciano vers un départ, Lorenzo Torriani promu ?

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Du nouveau se profile du côté de l’AC Milan pour le rôle de doublure de Maignan.

Du nouveau se profile du côté de l’AC Milan pour le poste de numéro 12. Selon La Gazzetta dello Sport, lLe gardien né en 1990, apparu la saison dernière uniquement en championnat contre l’Udinese et Bologne, suscite le fort intérêt de Monza, qui cherche un gardien d’expérience pour disputer le championnat de Serie A.

  • Torriani monte

    Pour le rôle de doublure de Maignan, Lorenzo Torriani devrait être promu, à 21 ans, pur produit du centre de formation de l’AC Milan. L’an dernier sur le terrain avec Milan Futuro, Torriani a toujours été titularisé par Amorim lors des tests estivaux, en montrant de la fiabilité, avec comme point d’orgue le penalty arrêté face à Bruno Fernandes lors du match en Pologne contre Manchester United. Une décision finale arrivera dans les prochains jours, mais sa candidature est solide.

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