Milan : le délai pour rejoindre la NBA Europe expire à minuit ; voici ce qui se dit sur les intentions de Cardinale

Le 19 janvier dernier, le Milan et l'Olimpia Milan avaient pris part à une réunion avec la NBA qui s'était tenue à Londres. Dans la capitale britannique, on prévoit la création de la NBA Europe, une ligue de basket-ball en partenariat avec la FIBA, une alternative à l'Euroligue dont on voit les prémices depuis quelques mois déjà. Douze grandes villes font partie du « casting » en tant que membres permanents, plus quatre qualifiées sur la base de leurs résultats sportifs (issues de la Ligue des champions et d'un tournoi de fin de saison), avec la participation de clubs de premier plan qui dominent le monde du football, tels que Manchester City et le Paris Saint-Germain (sans oublier bien sûr le Real Madrid, club multisports qui excelle depuis toujours dans ces deux disciplines). D'après nos informations, Ettore Messina et Christos Stavropoulos représentaient l'Olimpia Milan, tandis que Massimo Calvelli, PDG International du RedBird Development Group et membre du conseil d'administration du Milan, ainsi que Zlatan Ibrahimovic, représentaient le Milan. Un signe sans équivoque de l'intérêt que portent RedBird et le Milan à ce projet qui devrait voir le jour en octobre 2027.