Le 19 janvier dernier, le Milan et l'Olimpia Milan avaient pris part à une réunion avec la NBA qui s'était tenue à Londres. Dans la capitale britannique, on prévoit la création de la NBA Europe, une ligue de basket-ball en partenariat avec la FIBA, une alternative à l'Euroligue dont on voit les prémices depuis quelques mois déjà. Douze grandes villes font partie du « casting » en tant que membres permanents, plus quatre qualifiées sur la base de leurs résultats sportifs (issues de la Ligue des champions et d'un tournoi de fin de saison), avec la participation de clubs de premier plan qui dominent le monde du football, tels que Manchester City et le Paris Saint-Germain (sans oublier bien sûr le Real Madrid, club multisports qui excelle depuis toujours dans ces deux disciplines). D'après nos informations, Ettore Messina et Christos Stavropoulos représentaient l'Olimpia Milan, tandis que Massimo Calvelli, PDG International du RedBird Development Group et membre du conseil d'administration du Milan, ainsi que Zlatan Ibrahimovic, représentaient le Milan. Un signe sans équivoque de l'intérêt que portent RedBird et le Milan à ce projet qui devrait voir le jour en octobre 2027.
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Milan : le délai pour rejoindre la NBA Europe expire à minuit ; voici ce qui se dit sur les intentions de Cardinale
QU'EST-CE QUE LA NBA EUROPE ?
« Nous envisageons un mélange d'équipes existantes, de nouvelles équipes et de clubs de football souhaitant investir également dans le basket », a expliqué par le passé Mark Tatum, le vice-commissaire de la NBA chargé de ce dossier. « Pour nous, c'est un projet à long terme, un projet pour toujours », a déclaré le commissaire Adam Silver il y a quelques heures à la Gazzetta dello Sport et à d'autres médias. Lors du sommet de Londres, la NBA a présenté en détail la nouvelle Ligue européenne, en exposant les paramètres économiques, le fonctionnement du tournoi et les exigences relatives à la gestion des franchises. La cotisation d'entrée demandée aux franchises souhaitant rejoindre la NBA Europe devrait avoisiner, voire dépasser, les 500 millions d'euros afin de devenir copropriétaires de la Ligue (dont la NBA détiendra 50 %).
LA DATE LIMITE
Le temps presse : ceux qui souhaitent rejoindre la NBA Europe devront soumettre leur offre avant minuit ce soir. Gerry Cardinale a l'intention de faire une offre, mais l'Inter et l'Olimpia sont également dans la course. Reste à voir quelle sera la nature de cette offre, sachant qu'il est question d'une taxe de 500 millions.
LES DOUTES
« Ces incertitudes sont en partie d'ordre économique, car RedBird sait bien que le projet prévoit un investissement initial considérable – on a évoqué une « taxe d'adhésion » de 500 millions – et des coûts de gestion très élevés. Elles sont aussi, en partie, d'ordre politique. NBA Europe a toujours été un projet mené conjointement par la NBA et la FIBA, la fédération internationale de basket-ball, en opposition à l'Euroligue. Ces derniers jours, cependant, les choses ont quelque peu changé. Adam Silver, commissaire de la NBA, a été clair : « Nous sommes convaincus que, pour le bien du basket européen, la meilleure solution serait de trouver un terrain d'entente avec l'Euroligue, en convenant d'une approche systémique de la croissance ». NBA Europe deviendrait ainsi une structure reposant sur trois piliers : la NBA, la FIBA et l'Euroligue », rapporte La Gazzetta dello Sport