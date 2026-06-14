Milan, la version de Rangnick après son refus : « Il y a eu des contacts et des discussions, mais leur position n'était pas claire. Rester en Autriche était la bonne décision. »

« J’ai toujours affirmé que le renouvellement de mon contrat était une décision de principe, influencée par plusieurs facteurs, notamment la composition future de mon staff technique. C’est pourquoi je peux aujourd’hui m’asseoir ici et affirmer avec une grande satisfaction : rester en poste après la Coupe du monde est la bonne décision. »





« Il y a trois semaines, un premier contact a eu lieu avec le MilanAC et des discussions ont suivi. J’ai immédiatement précisé que je voulais des garanties avant le début de la Coupe du monde, pour moi, pour l’équipe, pour le pays, pour la Fédération autrichienne de football et pour mes joueurs. Cette position a été clairement communiquée dès le départ. De leur côté, aucune certitude n’était encore acquise. »