Milan, la semaine de Leao : Cardinale et Mendes travaillent au transfert du Portugais, de plus en plus en marge du projet d’Amorim

Leao s’est rapidement transformé en véritable dossier du marché des transferts : des exigences de Premier League aux deux seules offres arrivées de Fenerbahçe et Galatasaray. L’AC Milan s’interroge désormais sur la voie à suivre lors des 8 derniers jours du mercato car, d’un côté, Leao n’a pas été écarté du groupe comme cela est arrivé à Fofana, Tomori et Nkunku ; de l’autre, il reste un malentendu tactique pour Amorim et un joueur à céder pour la propriété américaine.

Jusqu’ici, Cardinale s’est montré intransigeant sur l’évaluation à 60 millions d’euros du numéro 10 de l’AC Milan, mais les choses pourraient désormais changer : face à une offre de 45/50 millions d’euros, l’AC Milan ne pourrait pas regarder ailleurs.