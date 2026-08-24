Le day after de Milan est encore plus doux. La victoire contre le Torino a mis en lumière la progression de nombreux joueurs revitalisés par la méthode Amorim : de Musah à De Winter, auteurs d’une prestation convaincante dans tous les secteurs du jeu. Mais c’est le jeune Cisse qui a volé la vedette : en plus de son premier but en Serie A, il a livré une performance complète dans un rôle clé du dispositif tactique d’Amorim, celui de meneur de jeu excentré sur la gauche. Précisément dans cette zone du terrain qui, à Milan, a été la chasse gardée de Leao ces six dernières années : l’explosion du numéro 70 milanais est un facteur qui rend encore plus précaire la place du Portugais dans l’effectif.
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Milan, la semaine de Leao : Cardinale et Mendes travaillent au transfert du Portugais, de plus en plus en marge du projet d’Amorim
Évaluation de fin de mercato
Leao s’est rapidement transformé en véritable dossier du marché des transferts : des exigences de Premier League aux deux seules offres arrivées de Fenerbahçe et Galatasaray. L’AC Milan s’interroge désormais sur la voie à suivre lors des 8 derniers jours du mercato car, d’un côté, Leao n’a pas été écarté du groupe comme cela est arrivé à Fofana, Tomori et Nkunku ; de l’autre, il reste un malentendu tactique pour Amorim et un joueur à céder pour la propriété américaine.
Jusqu’ici, Cardinale s’est montré intransigeant sur l’évaluation à 60 millions d’euros du numéro 10 de l’AC Milan, mais les choses pourraient désormais changer : face à une offre de 45/50 millions d’euros, l’AC Milan ne pourrait pas regarder ailleurs.
Mendes au travail
La réunion-fleuve avec l’avocat de Leao la semaine dernière est un signal clair pour les intéressés : Jorge Mendes a été chargé par le Milan de trouver des acheteurs pour le joueur né en 1999. Le super-agent travaille surtout sur deux marchés : le marché arabe, avec Al-Hilal qui pourrait revenir à la charge pour le Portugais, et le marché anglais. Attention à la piste menant à Chelsea, un club avec lequel le Milan a bouclé plusieurs opérations au cours des cinq dernières années : Pedro Neto suscite plusieurs demandes et, en cas de départ, Leao pourrait devenir une option pour les Blues.
Doutes sur Galatasaray
Le Galatasaray négocie pour Sarr de Palace, mais Rafa reste dans le viseur des Turcs. Ou du moins, c’est ce que l’intermédiaire qui travaille sur la négociation entre les deux clubs a fait savoir à l’AC Milan. La première offre de 30 millions, plus 5 de bonus, a été renvoyée à l’expéditeur et le club milanais attend désormais une relance des Turcs, qui devraient ajouter 10 à 15 millions s’ils veulent boucler une longue négociation.
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