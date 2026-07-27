L’AC Milan et la Roma sont à la recherche de renforts pour compléter leurs effectifs en suivant les indications techniques et tactiques d’Amorim et de Gasperini. Les deux clubs entretiennent d’excellentes relations et partagent très souvent des idées et des opportunités pour tenter de faire sur le marché quelque chose qui puisse devenir une solution pour les deux parties. Le dernier sujet de discussion de ces derniers jours a été Christopher Nkunku, l’attaquant français sortant d’une saison à la docteur Jekill et Mr.Hyde : désastreuse dans la première partie, nettement positive sur la fin avec 7 buts et 3 passes décisives.