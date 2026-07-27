L’AC Milan et la Roma sont à la recherche de renforts pour compléter leurs effectifs en suivant les indications techniques et tactiques d’Amorim et de Gasperini. Les deux clubs entretiennent d’excellentes relations et partagent très souvent des idées et des opportunités pour tenter de faire sur le marché quelque chose qui puisse devenir une solution pour les deux parties. Le dernier sujet de discussion de ces derniers jours a été Christopher Nkunku, l’attaquant français sortant d’une saison à la docteur Jekill et Mr.Hyde : désastreuse dans la première partie, nettement positive sur la fin avec 7 buts et 3 passes décisives.
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Milan, la Roma revient sur Nkunku : la demande de Gasperini, la réponse du club rossonero
Protégé de Gasperini
La qualité technique et les coups d’éclat de Nkunku ne sont pas remis en question, mais ce qui a manqué au Français ces dernières années, c’est la continuité dans son utilisation et dans ses performances. Gasperini est un grand admirateur de l’ancien joueur de Leipzig, qu’il suit et estime depuis plusieurs années, au point qu’il l’entraînerait plus que volontiers, tant il avait déjà demandé son recrutement au duo Ranieri-Massara lors du dernier mercato hivernal.
CONTACT ENTRE D'AMICO ET L'AC MILAN
Ces dernières heures, le directeur sportif de la Roma Tony D’Amico a eu plusieurs contacts avec le Milan pour tenter de passer à l’attaque sur Christopher Nkunku. Cependant, la réponse du club milanais a été négative. Ruben Amorim, comme tout l’environnement milanais, est convaincu que le joueur de 28 ans, natif de Lagny-sur-Marne, peut redevenir ce joueur décisif admiré surtout à Leipzig. Sauf offre impossible à refuser, le Milan repartira avec Nkunku au centre du projet.
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