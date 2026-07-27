Milan, la Roma revient à la charge pour Nkunku : une demande de Gasperini, la réponse du club rossonero

L’AC Milan et la Roma sont à la recherche de renforts pour compléter leurs effectifs, en suivant les indications techniques et tactiques d’Amorim et de Gasperini. Les deux clubs entretiennent d’excellentes relations et partagent très souvent des idées et des opportunités afin de tenter de concrétiser sur le marché une opération qui puisse devenir une solution pour les deux parties. Le dernier sujet de discussion de ces derniers jours a été Christopher Nkunku, l’attaquant français sortant d’une saison à la docteur Jekill et Mr.Hyde : catastrophique dans la première partie, nettement positive sur la fin avec 7 buts et 3 passes décisives signés.