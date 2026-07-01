Selon milannews.it, la réunion prévue ce matin s’est déjà tenue et a pris fin. Dans les prochaines heures, Mattia Liberali et son entourage reprendront contact avec Como, qui, ces dernières semaines, avait pris une avance notable sur Sassuolo (autre club intéressé, entraîné par Alberto Aquilani, qui a su mettre en valeur le jeune joueur à Catanzaro) et avait même trouvé un accord de principe. Informé du retour du Milan dans le dossier, le club lombard aurait déjà fait savoir qu’il ne souhaite pas entrer dans une guerre des enchères et attend désormais une réponse positive de l’entourage du joueur dans les plus brefs délais.