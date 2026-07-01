L'AC Milan vit des heures d'attente fébrile avant de connaître l'issue du feuilleton autour de l'avenir de Mattia Liberali. Selon milannews.it, une visioconférence de haut niveau s’est tenue ces dernières heures entre le président rossonero Gerry Cardinale, le milieu de terrain appartenant au Catanzaro et son agent Alessandro Lucci, afin de faire le point sur la situation. L’occasion pour le club de confirmer la pression exercée ces derniers jours, notamment par le nouvel entraîneur des Rossoneri Ruben Amorim, pour faire revenir à Milanello ce joueur né en 2007.
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Milan : la rencontre entre Cardinale et les dirigeants du club de Côme s’est achevée. Des contacts sont attendus dans les prochaines heures. Que peut-il se passer ?
CARDINALE ENTRÉ EN LIGNE DE FRONT
Cardinale a pris les commandes de ce dossier, fort d’un avantage financier non négligeable sur les autres prétendants, Côme en tête. Si tous les autres clubs intéressés par Liberali doivent s’acquitter des 6 millions d’euros prévus par la clause libératoire auprès de Catanzaro, le Milan, lui, ne réglerait que la moitié de cette somme. Le club rossonero, qui pourrait donc boucler l’opération pour seulement 3 millions d’euros, est actuellement en contact avec la direction calabraise, notamment au sujet de deux jeunes joueurs issus de Milan Futuro : Mattia Cappelletti (né en 2007) et Jacopo Sardo (né en 2006).
C’est maintenant au tour de Como de s’élancer.
Selon milannews.it, la réunion prévue ce matin s’est déjà tenue et a pris fin. Dans les prochaines heures, Mattia Liberali et son entourage reprendront contact avec Como, qui, ces dernières semaines, avait pris une avance notable sur Sassuolo (autre club intéressé, entraîné par Alberto Aquilani, qui a su mettre en valeur le jeune joueur à Catanzaro) et avait même trouvé un accord de principe. Informé du retour du Milan dans le dossier, le club lombard aurait déjà fait savoir qu’il ne souhaite pas entrer dans une guerre des enchères et attend désormais une réponse positive de l’entourage du joueur dans les plus brefs délais.