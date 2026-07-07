L’équilibre, notion centrale de tout dispositif. La défense à trois pourrait perdurer sous Amorim, même si la stratégie tactique évoluerait. La véritable nouveauté réside dans la recherche de joueurs capables de créer du jeu, des occasions et des buts au cœur du terrain. Avec deux milieux offensifs derrière l’attaquant central, qui sera Gonçalo Ramos, la ligne directrice est claire, y compris sur le marché des transferts. Il faudra avant tout céder Leão pour 60 millions d’euros afin de financer un ou deux renforts, sachant que Nkunku et Pulisic seront confirmés.
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Milan, la qualité au pouvoir : Amorim opte pour deux trequarti, Karetsas et Uzun sont sur la liste
KARESTSAS EST DE RETOUR, IL COÛTE 40 MILLIONS D'EUROS
Le service de recrutement des Rossoneri le suit depuis mars dernier : Konstantinos Karetsas, joueur né en 2007, évoluant au Genk et en équipe nationale grecque. Malgré son très jeune âge, il compte déjà plus de 100 matchs en tant que professionnel, entre son club et la Grèce. Le jeune talent belge a prolongé son contrat il y a quelques mois jusqu’en 2029 ; le déloger s’annonce donc complexe, d’autant que son club l’estime à environ 40 millions d’euros.
UZUN EN HAUTEUR
Le nom de Can Uzun revient avec insistance dans les couloirs milanais : ce jeune talent né en 2006, qui évolue à l’Eintracht Francfort, serait surveillé de près non seulement par les Rossoneri en vue de l’avenir, mais aussi par le Napoli de l’ancien Massimiliano Allegri.
Son prix est toutefois déjà très élevé : le club allemand demanderait en effet environ 45 millions d'euros pour laisser partir Uzun.
CONCURRENCE AUTOUR D’ALAJBEGOVIC
Plus ailier offensif que milieu offensif, mais doté d'un talent qui a séduit Ibrahimovic et tout le Milan. Karim Alajbegovic, né en 2007, s'est déjà imposé avec brio sur la scène internationale, au point de susciter l'intérêt de la moitié de l'Europe. Pour le Milan, c'est justement cette concurrence qui suscite quelques inquiétudes quant au talent, indéniable, de ce joueur du Bayer Leverkusen.
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