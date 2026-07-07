Le nom de Can Uzun revient avec insistance dans les couloirs milanais : ce jeune talent né en 2006, qui évolue à l’Eintracht Francfort, serait surveillé de près non seulement par les Rossoneri en vue de l’avenir, mais aussi par le Napoli de l’ancien Massimiliano Allegri.

Son prix est toutefois déjà très élevé : le club allemand demanderait en effet environ 45 millions d'euros pour laisser partir Uzun.