Le Milan AC poursuit sa politique de recrutement de jeunes talents et finalise l’arrivée d’un nouveau joueur pour son équipe réserve. Le club est en train de finaliser le transfert de Lorenzo Calvani, arrière gauche né en 2008 et déjà sélectionné en équipe d’Italie U17, en provenance de la Lazio. Le jeune joueur effectuera ses premiers pas chez lesRossoneri au sein de l’équipe « Futuro ».
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Milan : la négociation avec la Lazio pour Calvani est sur le point d’aboutir. Les chiffres et les détails sont en cours de finalisation
CHIFFRES ET DÉTAILS
Selon les informations recueillies par notre rédaction, le Milan et la Lazio sont en train de finaliser, en ce moment même, le transfert de Calvani pour environ 1 million d'euros, plus des primes. Demain, ce joueur né en 2008 devrait rejoindre le Milan Futuro lors de la deuxième journée du stage d'entraînement à Milanello.
Qui est Calvani ?
Malgré son jeune âge, Calvani possède déjà une expérience significative dans le football junior de haut niveau. Lors de la dernière saison, il a disputé 28 matchs en championnat Primavera 1, délivrant trois passes décisives. Il a également pris part à deux rencontres de la Coupe Primavera, ponctuées d’une nouvelle passe décisive.
Le latéral a également trouvé sa place au sein de l'équipe des moins de 18 ans de la Lazio, avec laquelle il a totalisé quatre apparitions, un but et une passe décisive. Des chiffres qui mettent en évidence sa capacité à accompagner l'action offensive, à déborder et à se montrer dangereux même dans les derniers mètres, en plus d'une excellente lecture du jeu défensif.
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