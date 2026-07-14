Malgré son jeune âge, Calvani possède déjà une expérience significative dans le football junior de haut niveau. Lors de la dernière saison, il a disputé 28 matchs en championnat Primavera 1, délivrant trois passes décisives. Il a également pris part à deux rencontres de la Coupe Primavera, ponctuées d’une nouvelle passe décisive.





Le latéral a également trouvé sa place au sein de l'équipe des moins de 18 ans de la Lazio, avec laquelle il a totalisé quatre apparitions, un but et une passe décisive. Des chiffres qui mettent en évidence sa capacité à accompagner l'action offensive, à déborder et à se montrer dangereux même dans les derniers mètres, en plus d'une excellente lecture du jeu défensif.