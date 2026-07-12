La curiosité autour de la naissance du nouveau Milan d’Amorim ne cesse de croître de manière exponentielle. Les recrutements de Goncalo Ramos et de Gila témoignent clairement des grandes ambitions de Cardinale, le « Diavolo » visant à nouveau les titres les plus prestigieux. Première étape : le rassemblement prévu demain, lundi 13 juin, à Milanello.
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Milan : la liste des joueurs convoqués pour le stage d’été révèle l’arrivée d’Idrissi et Guernier, tandis que Bondo est forfait
LES CONVOQUÉS
Ruben Amorim a convoqué 26 joueurs rossoneri pour le rassemblement prévu demain à Milanello. Le Diavolo entame sa préparation estivale avec la nouvelle recrue Mario Gila, tandis que l’autre, Goncalo Ramos, est encore en vacances après sa participation à la Coupe du monde. Outre les retours de Chukwueze et Musah, on note la présence de jeunes talents comme Comotto et Camarda, déjà sous les projecteurs.
Les 26 joueurs convoqués par Amorim pour le rassemblement
GARDIENS
: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani.
DÉFENSEURS
: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlovic, Terracciano F., Tomori
MILIEUX
: A. Cissé, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ricci.
ATTAQUANTS
: Camarda, Chukwueze, Guernier, Idrissi, Kostic, Nkunku, Ossola.
Sortie de Bondo Le milieu de terrain Jean-Michel Bondo a été remplacé dès la mi-temps, une décision tactique visant à préserver son physique pour les prochaines rencontres.
Plusieurs joueurs, de Loftus-Cheek à Filippo Terracciano, pourraient quitter le club et tenteront de convaincre Amorim. Toutefois, un seul a déjà été écarté : Warren Bondo. Le milieu de terrain français, de retour de son prêt à la Cremonese, ne figure pas dans les plans du club et a été mis sur le marché. La valeur de l’ancien joueur de Monza est estimée à environ 8 millions d’euros.
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