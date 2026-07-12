Milan : la liste des joueurs convoqués pour le stage d’été révèle l’arrivée d’Idrissi et Guernier, tandis que Bondo est forfait

Plusieurs joueurs, de Loftus-Cheek à Filippo Terracciano, pourraient quitter le club et tenteront de convaincre Amorim. Toutefois, un seul a déjà été écarté : Warren Bondo. Le milieu de terrain français, de retour de son prêt à la Cremonese, ne figure pas dans les plans du club et a été mis sur le marché. La valeur de l’ancien joueur de Monza est estimée à environ 8 millions d’euros.