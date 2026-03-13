Milan, la fierté de Maignan : « C'est un honneur d'être capitaine, je suis resté ici pour me racheter après l'année dernière. Et Allegri est un grand »

Gardien et capitaine du Milan qui tente de maintenir ouvert le débat sur le Scudetto. Mike Maignan est sans aucun doute l'un des protagonistes de la saison jusqu'ici positive de l'équipe entraînée par Massimiliano Allegri, qui, grâce à sa victoire dans le derby dimanche dernier, est revenue à -7 points de l'Inter, leader du classement. Le numéro un de l'équipe de France est le protagoniste d'un reportage qui lui est consacré par DAZN et intitulé « Beyond the Magic », dont vous pouvez déjà voir quelques extraits.
Toutes les MISES À JOUR en TEMPS RÉEL ! Rejoignez la chaîne WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM : cliquez ici