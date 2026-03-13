Goal.com
Milan, la fierté de Maignan : « C'est un honneur d'être capitaine, je suis resté ici pour me racheter après l'année dernière. Et Allegri est un grand »

Le gardien rossonero se sent de plus en plus leader et meneur de l'équipe.

Gardien et capitaine du Milan qui tente de maintenir ouvert le débat sur le Scudetto. Mike Maignan est sans aucun doute l'un des protagonistes de la saison jusqu'ici positive de l'équipe entraînée par Massimiliano Allegri, qui, grâce à sa victoire dans le derby dimanche dernier, est revenue à -7 points de l'Inter, leader du classement. Le numéro un de l'équipe de France est le protagoniste d'un reportage qui lui est consacré par DAZN et intitulé « Beyond the Magic », dont vous pouvez déjà voir quelques extraits.

  • L'IMPORTANCE DE LA BANDE

    « Être le capitaine de cette équipe est une responsabilité et j'en suis fier. Tu n'as pas à jouer un rôle, tu dois simplement être toi-même et essayer d'être un exemple, sans abuser du brassard ou de ton statut », déclare Maignan à propos de sa position incontestée de meneur et de leader dans le vestiaire rossonero. Il ajoute ensuite à DAZN : « Si on m'a remis le brassard, c'est pour ce que je suis. Dans le passé, j'ai dit aux entraîneurs du centre de formation qu'il n'était pas nécessaire de me le donner, car je me sentais capitaine même sans. Aujourd'hui, c'est pour moi une source de fierté et une grande responsabilité ».

  • LES MÉRITES D'ALLEGRI

    Capitaine et fraîchement renouvelé jusqu'en juin 2031, Mike Maignan a sérieusement risqué de quitter Milan l'été dernier, lorsque les négociations pour la prolongation de son contrat étaient dans l'impasse et que Chelsea avait frappé à sa porte et à celle du club. Parmi les facteurs qui l'ont poussé à rester, il y a aussi l'actuel entraîneur : « Allegri est un entraîneur qui, pour la gestion du vestiaire et son attitude sur le terrain, est au top ».

  • GRATITUDE

    De même, des facteurs clés tels que la reconnaissance envers le Milan et l'envie de se racheter après une saison particulière comme celle de l'année dernière ont joué un rôle important : « Je suis arrivé cette année avec une grande envie de revanche, c'était mon état d'esprit dès le début et ça l'est encore aujourd'hui. C'est au Milan que je me suis fait connaître au monde entier. Il faut venir ici pour vraiment comprendre ce que signifie porter ce maillot. Quand nous jouons, on voit la grandeur du club et je me sentirai milanais toute ma vie ».

