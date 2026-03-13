Milan, la fierté de Maignan : « C'est un honneur d'être capitaine, je suis resté ici pour me racheter après l'année dernière. Et Allegri est un grand »

« Être le capitaine de cette équipe est une responsabilité et j'en suis fier. Tu n'as pas à jouer un rôle, tu dois simplement être toi-même et essayer d'être un exemple, sans abuser du brassard ou de ton statut », déclare Maignan à propos de sa position incontestée de meneur et de leader dans le vestiaire rossonero. Il ajoute ensuite à DAZN : « Si on m'a remis le brassard, c'est pour ce que je suis. Dans le passé, j'ai dit aux entraîneurs du centre de formation qu'il n'était pas nécessaire de me le donner, car je me sentais capitaine même sans. Aujourd'hui, c'est pour moi une source de fierté et une grande responsabilité ».