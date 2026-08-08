Le transfert à l'Aston Villa ayant capoté, Jorge Mendes travaille à trouver une nouvelle destination à son protégé. Estupinan a plusieurs admirateurs en Espagne, en Angleterre et au Portugal et compte sur les qualités de son agent pour trouver rapidement un point de chute définitif. Amorim attend un renfort sur les couloirs, un joueur plus en phase avec ses idées de jeu.