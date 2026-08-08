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cm grafica estupinan milan 2025 26 16.9Getty Images

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Milan, la décision est prise : Estupinan de nouveau sur le marché. Voici pourquoi il n’a pas rejoint Aston Villa (qui recrute Ruggeri)

Milan AC

Le latéral équatorien n’a même pas convaincu Amorim : club et agent travaillent sur son transfert

Les négociations avec Aston Villa avaient échoué pour un écart de deux millions et cela a convaincu Amorim de lui donner une chance entre l’Australie et l’Indonésie. Estupinan n’a toutefois pas totalement convaincu, le maillot de l’AC Milan pèse probablement trop lourd pour un latéral qui a malgré tout accumulé des expériences importantes au cours de sa carrière entre la Premier League, à Brighton, et la Liga avec Villarreal.

  • Mendes au travail

    Le transfert à l'Aston Villa ayant capoté, Jorge Mendes travaille à trouver une nouvelle destination à son protégé. Estupinan a plusieurs admirateurs en Espagne, en Angleterre et au Portugal et compte sur les qualités de son agent pour trouver rapidement un point de chute définitif. Amorim attend un renfort sur les couloirs, un joueur plus en phase avec ses idées de jeu.

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  • LA DEMANDE

    Selon les informations de notre rédaction, Estupinan est évalué par l’AC Milan à environ 17 millions d’euros. Bien sûr, avec le passage des jours et à l’approche de la clôture du mercato, le prix pourrait varier.

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