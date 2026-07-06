Avant le coup d’envoi de la compétition, il avait plaisanté en affirmant viser le titre de meilleur buteur pour propulser son équipe mexicaine jusqu’au bout. Pourtant, lors de cette Coupe du monde, Santi Gimenez n’a pas seulement été muet devant le but : il n’a guère eu l’occasion de briller, barré par le duo titulaire Quinones-Raúl Jiménez, auteur de 7 réalisations et responsable de son confinement sur le banc. Il s’est donc contenté d’un rôle de figurant, cumulant seulement 82 minutes de jeu en quatre entrées en jeu. Son tournoi se termine même de la pire des manières : touché à la cheville droite lors d’un tacle avec un joueur anglais en fin de match, il a vu son pied se tordre de façon inquiétante et a dû abandonner ses partenaires.