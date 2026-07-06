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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Milan : la Coupe du monde maudite de Santiago Gimenez : aucun but avec le Mexique et une grave blessure à la cheville contre l'Angleterre. Quelles conséquences sur le marché des transferts ?

Mexico
S. Gimenez
Coupe du monde
Milan AC

L'attaquant des Rossoneri, entré en jeu au cours de la dernière demi-heure, s'est blessé en fin de match : une longue indisponibilité est redoutée.

Cette Coupe du monde devait lui permettre de se racheter après une saison à oublier sous le maillot du Milan AC : zéro but au compteur, la déception de la non-qualification pour la prochaine Ligue des champions et une blessure à la cheville, suivie d’une opération, qui l’a tenu éloigné des terrains de novembre à mars. Pourtant, même le dernier match du Mexique dans cette Coupe du monde – une élimination 0-2 face à l’Angleterre en huitièmes de finale, devant le public du stade Azteca – s’est transformé en cauchemar pour l’attaquant, accentuant encore sa déception personnelle.

  • UNE COUPE DU MONDE À OUBLIER

    Avant le coup d’envoi de la compétition, il avait plaisanté en affirmant viser le titre de meilleur buteur pour propulser son équipe mexicaine jusqu’au bout. Pourtant, lors de cette Coupe du monde, Santi Gimenez n’a pas seulement été muet devant le but : il n’a guère eu l’occasion de briller, barré par le duo titulaire Quinones-Raúl Jiménez, auteur de 7 réalisations et responsable de son confinement sur le banc. Il s’est donc contenté d’un rôle de figurant, cumulant seulement 82 minutes de jeu en quatre entrées en jeu. Son tournoi se termine même de la pire des manières : touché à la cheville droite lors d’un tacle avec un joueur anglais en fin de match, il a vu son pied se tordre de façon inquiétante et a dû abandonner ses partenaires.

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  • LE PREMIER DIAGNOSTIC

    Selon les premières indications du staff médical mexicain, relayées par le sélectionneur Aguirre après l’hospitalisation du joueur pour des examens complémentaires, le pire semble écarté, dans l’attente de nouveaux tests. Selon les premières estimations, Santiago Giménez aurait subi une entorse de deuxième degré à la cheville droite, soit l’articulation déjà opérée en décembre. Les ligaments ne seraient pas touchés et toute fracture est exclue. La durée exacte de la convalescence sera communiquée ultérieurement.


  • SON AVENIR VA-T-IL CHANGER ?

    Il s'agit néanmoins d'un nouveau coup dur pour l'attaquant, jusqu'ici écrasé par les attentes suscitées par ses performances au Feyenoord (65 buts en 105 matchs) et par son transfert au Milan AC pour plus de 30 millions d'euros en janvier 2025. Il s'est rapidement enlisé, restant muet sous le maillot rossonero pendant douze mois et neuf mois avec sa sélection. Si cette blessure s’avère grave, elle pourrait désormais compromettre son avenir sportif et contraindre le Milan à revoir ses plans, alors que le club avait déjà anticipé un départ après l’arrivée de Gonçalo Ramos, recruté 70 millions d’euros au Paris Saint-Germain.

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