Cette Coupe du monde devait lui offrir une revanche personnelle après une saison à oublier sous le maillot du Milan : zéro but au compteur, la déception de manquer la prochaine Ligue des champions et une opération à la cheville qui l’a tenu éloigné des terrains de novembre à mars. Pourtant, même la dernière sortie du Mexicain lors de cette Coupe du monde – coïncidant avec l’élimination face à l’Angleterre en huitièmes de finale, devant le public du stade Azteca – s’est transformée en cauchemar, tant sur le plan sportif que personnel.
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Milan : la Coupe du monde maudite de Santiago Gimenez : aucun but avec le Mexique et une grave blessure à la cheville contre l'Angleterre. Qu'est-ce qui pourrait changer sur le marché des transferts ?
UNE COUPE DU MONDE À OUBLIER
Avant le coup d’envoi de la compétition, Santi Gimenez avait plaisanté en affirmant viser le titre de meilleur buteur pour porter le Mexique jusqu’au bout. Mais,lors de ce Mondial, l’attaquant n’a pas trouvé le chemin des filets et a disposé de rares minutes sur la pelouse, barré par le duo titulaire Quinones-Raul Jimenez, auteur de sept réalisations et responsable de sa place sur le banc. Il s’est donc retrouvé cantonné à un rôle de figurant, n’accumulant que 82 minutes de jeu en quatre apparitions en tant que remplaçant. Son tournoi s’achève même de la pire des manières : lors du match contre l’Angleterre, un tacle en phase de reprise a provoqué une entorse sévère de la cheville droite, l’obligeant à quitter ses partenaires.
LE PREMIER DIAGNOSTIC
Selon les premières indications du staff médical mexicain, relayées après que le sélectionneur Aguirre a annoncé le transport du joueur à l’hôpital pour des examens, le pire semble écarté, en attendant des tests complémentaires. Selon les premières estimations, Santiago Gimenez aurait subi une entorse de deuxième degré à la cheville droite, soit l’articulation déjà opérée en décembre. Les ligaments ne seraient pas touchés et toute fracture est exclue. La durée exacte de son indisponibilité sera communiquée ultérieurement.
SON AVENIR VA-T-IL CHANGER ?
Il s'agit néanmoins d'un nouveau coup dur pour l'attaquant, jusqu'ici écrasé par les attentes suscitées par ses performances au Feyenoord (65 buts en 105 matchs) et par son transfert au Milan AC, estimé à plus de 30 millions d'euros en janvier 2025. Il a rapidement plongé dans une crise de confiance, restant muet pendant une année entière sous le maillot rossonero et neuf mois avec sa sélection. Si cette blessure, dont la gravité reste à confirmer, venait à se prolonger, elle pourrait compromettre son avenir sportif et contraindre le club lombard à revoir ses plans, alors qu’il envisageait déjà de le céder après l’arrivée de Gonçalo Ramos, recruté 70 millions d’euros au Paris Saint-Germain.
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