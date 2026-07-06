Milan : la Coupe du monde maudite de Santiago Gimenez : aucun but avec le Mexique et une grave blessure à la cheville contre l'Angleterre. Qu'est-ce qui pourrait changer sur le marché des transferts ?

Avant le coup d’envoi de la compétition, Santi Gimenez avait plaisanté en affirmant viser le titre de meilleur buteur pour porter le Mexique jusqu’au bout. Mais,lors de ce Mondial, l’attaquant n’a pas trouvé le chemin des filets et a disposé de rares minutes sur la pelouse, barré par le duo titulaire Quinones-Raul Jimenez, auteur de sept réalisations et responsable de sa place sur le banc. Il s’est donc retrouvé cantonné à un rôle de figurant, n’accumulant que 82 minutes de jeu en quatre apparitions en tant que remplaçant. Son tournoi s’achève même de la pire des manières : lors du match contre l’Angleterre, un tacle en phase de reprise a provoqué une entorse sévère de la cheville droite, l’obligeant à quitter ses partenaires.