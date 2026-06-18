L’Inter et le Milan ont fait leurs devoirs avec diligence et discipline. Du coup, l’« enseignante » UEFA les a promus. La Roma, en revanche, a laissé quelques pages blanches et a reçu une légère réprimande. La sortie de l’accord de règlement ne signifie pas pour autant « tout est permis », car l’Inter et le Milan, tout comme les autres clubs participant aux compétitions européennes, devront continuer à respecter les paramètres de l’UEFA axés sur une gestion économique saine. Le feu vert de Nyon confirme surtout une santé financière retrouvée, qui offre à l’Inter une marge de manœuvre accrue pour investir dans son effectif tout en préservant l’équilibre entre coûts et recettes. C’est cette même marge de manœuvre dont a bénéficié le Milan lors des derniers mercatos, mais qui doit désormais faire face à une deuxième année consécutive sans primes de Ligue des champions », écrit La Gazzetta dello Sport.