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grafica amorim milan 2026Getty Images

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Milan, l'UEFA a donné son feu vert : le club n'est plus soumis à l'accord de règlement. De Ramos à Trincao, quels impacts sur le marché des transferts ?

Milan AC
Mercato

Bonne nouvelle en provenance de Nyon pour l’Inter et le Milan : les deux clubs sont officiellement libérés de leur « settlement agreement ». La gestion financière exemplaire des Rossoneri ces dernières années a été récompensée.

Au cœur d’un mois parmi les plus sombres de son histoire, le Milan AC reçoit enfin une bonne nouvelle : l’UEFA, depuis Nyon, a validé sa sortie de l’accordde règlement. Une décision qui sanctionne positivement les efforts entrepris depuis l’ère Elliott jusqu’au récent passage sous contrôle de RedBird.

  • Le Milan AC et l'Inter Milan sont officiellement promus.

    L’Inter et le Milan ont fait leurs devoirs avec diligence et discipline. Du coup, l’« enseignante » UEFA les a promus. La Roma, en revanche, a laissé quelques pages blanches et a reçu une légère réprimande. La sortie de l’accord de règlement ne signifie pas pour autant « tout est permis », car l’Inter et le Milan, tout comme les autres clubs participant aux compétitions européennes, devront continuer à respecter les paramètres de l’UEFA axés sur une gestion économique saine. Le feu vert de Nyon confirme surtout une santé financière retrouvée, qui offre à l’Inter une marge de manœuvre accrue pour investir dans son effectif tout en préservant l’équilibre entre coûts et recettes. C’est cette même marge de manœuvre dont a bénéficié le Milan lors des derniers mercatos, mais qui doit désormais faire face à une deuxième année consécutive sans primes de Ligue des champions », écrit La Gazzetta dello Sport.

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  • QUEL EST L'IMPACT SUR LE MARCHÉ DES TRANSFerts ?

    En vertu de l’accordde règlement, le club doit respecter deux critères principaux : un ratio de 70 % du coût de l’effectif (amortissements + salaires) par rapport aux recettes, et un déficit maximal de 30 millions d’euros. Même hors accord, il reste judicieux de se conformer à ces limites ; sans cela, le club évite simplement les sanctions financières et les restrictions sur les transferts ou la taille de l’effectif.

  • Ramos et Trincao pourraient être alignés

    Concernant l’actualité du Milan, le club songerait à satisfaire les exigences d’Amorim, voire à tenter le coup. L’entraîneur portugais réclame un avant-centre de premier plan, évalué à 40 millions d’euros, et place Gonçalo Ramos (PSG) en pole position. Francisco Trincão, du Sporting Lisbonne, séduit également, mais son recrutement nécessiterait un investissement minimum de 40 millions d’euros.