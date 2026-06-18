Au cœur d’un mois parmi les plus sombres de son histoire, le Milan AC reçoit enfin une bonne nouvelle : l’UEFA, depuis Nyon, a validé sa sortie de l’accordde règlement. Une décision qui sanctionne positivement les efforts entrepris depuis l’ère Elliott jusqu’au récent passage sous contrôle de RedBird.
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Milan, l'UEFA a donné son feu vert : le club n'est plus soumis à l'accord de règlement. De Ramos à Trincao, quels impacts sur le marché des transferts ?
Le Milan AC et l'Inter Milan sont officiellement promus.
L’Inter et le Milan ont fait leurs devoirs avec diligence et discipline. Du coup, l’« enseignante » UEFA les a promus. La Roma, en revanche, a laissé quelques pages blanches et a reçu une légère réprimande. La sortie de l’accord de règlement ne signifie pas pour autant « tout est permis », car l’Inter et le Milan, tout comme les autres clubs participant aux compétitions européennes, devront continuer à respecter les paramètres de l’UEFA axés sur une gestion économique saine. Le feu vert de Nyon confirme surtout une santé financière retrouvée, qui offre à l’Inter une marge de manœuvre accrue pour investir dans son effectif tout en préservant l’équilibre entre coûts et recettes. C’est cette même marge de manœuvre dont a bénéficié le Milan lors des derniers mercatos, mais qui doit désormais faire face à une deuxième année consécutive sans primes de Ligue des champions », écrit La Gazzetta dello Sport.
QUEL EST L'IMPACT SUR LE MARCHÉ DES TRANSFerts ?
En vertu de l’accordde règlement, le club doit respecter deux critères principaux : un ratio de 70 % du coût de l’effectif (amortissements + salaires) par rapport aux recettes, et un déficit maximal de 30 millions d’euros. Même hors accord, il reste judicieux de se conformer à ces limites ; sans cela, le club évite simplement les sanctions financières et les restrictions sur les transferts ou la taille de l’effectif.
Ramos et Trincao pourraient être alignés
Concernant l’actualité du Milan, le club songerait à satisfaire les exigences d’Amorim, voire à tenter le coup. L’entraîneur portugais réclame un avant-centre de premier plan, évalué à 40 millions d’euros, et place Gonçalo Ramos (PSG) en pole position. Francisco Trincão, du Sporting Lisbonne, séduit également, mais son recrutement nécessiterait un investissement minimum de 40 millions d’euros.