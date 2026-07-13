Milan, l'heure est venue de se séparer de certains joueurs : Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek et Leão sont les joueurs vedettes sur le départ. Que va-t-il se passer ?

Le club rossonero adresse un message clair aux prétendants : malgré les différentes situations contractuelles, aucun joueur ne sera cédé à prix d’ami. Les premiers signaux concrets émanent d’Angleterre : Coventry City, fraîchement promu en Premier League, a jeté son dévolu sur Tomori et Loftus-Cheek, deux joueurs que l’entraîneur Frank Lampard, qui les a vu grandir à Chelsea, a désignés comme cibles potentielles. Leurs contrats expirent en juin 2027, mais les discussions de prolongation sont au point mort ; la question salariale est cruciale : 3,5 M€ nets pour le défenseur, environ 4 M€ pour le milieu. Reste le cas d’Estupinan, arrivé l’été dernier en provenance de Brighton pour un peu moins de 20 millions d’euros et déjà jugé sur le départ en raison de performances bien en deçà des attentes. Aston Villa s’est renseigné à son sujet ces derniers temps et son prix de départ avoisine les 15 millions d’euros.