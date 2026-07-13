Le nouveau Milan de Rubén Amorim entame ce lundi son stage à Milanello en vue de la saison 2026/2027, tout en gardant un œil sur le marché des transferts. Après les arrivées de Gonçalo Ramos et Mario Gila pour environ 100 millions d’euros, d’autres renforts pourraient suivre. Pour que le propriétaire Gerry Cardinale puisse répondre aux demandes supplémentaires de l’entraîneur portugais, le club doit alléger son effectif en se séparant des joueurs excédentaires qui ne s’inscrivent pas dans le projet, ce qui permettra parallèlement d’augmenter le budget disponible.
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Milan, l'heure est venue de se séparer de certains joueurs : Tomori, Estupinan, Fofana, Loftus-Cheek et Leão sont les joueurs vedettes sur le départ. Que va-t-il se passer ?
LES GRANDS NOMS
Tomori, Fofana, Estupinan, Loftus-Cheek et Leao sont les joueurs qui ont actuellement le plus de chances de quitter les couleurs rossoneri et pour lesquels la direction du Milan s'active plus concrètement à la recherche d'une solution. Pour chacun d’eux, les choses avancent, tant au niveau des rumeurs que des premiers contacts exploratoires entre agents, afin d’optimiser financièrement ces départs : éviter des moins-values comptables tout en offrant aux responsables du mercato une plus grande marge de manœuvre pour compléter le 3-4-2-1 envisagé par Amorim. Si Estupinan et Leao ne seront pas présents aujourd’hui à Milanello, car ils sont en vacances après leurs engagements respectifs à la Coupe du monde, Tomori, Loftus-Cheek et Fofana ont été convoqués pour la première phase de préparation et s’entraîneront normalement sous les ordres du nouvel entraîneur.
MOUVEMENTS EN PREMIÈRE DIVISION
Le club rossonero adresse un message clair aux prétendants : malgré les différentes situations contractuelles, aucun joueur ne sera cédé à prix d’ami. Les premiers signaux concrets émanent d’Angleterre : Coventry City, fraîchement promu en Premier League, a jeté son dévolu sur Tomori et Loftus-Cheek, deux joueurs que l’entraîneur Frank Lampard, qui les a vu grandir à Chelsea, a désignés comme cibles potentielles. Leurs contrats expirent en juin 2027, mais les discussions de prolongation sont au point mort ; la question salariale est cruciale : 3,5 M€ nets pour le défenseur, environ 4 M€ pour le milieu. Reste le cas d’Estupinan, arrivé l’été dernier en provenance de Brighton pour un peu moins de 20 millions d’euros et déjà jugé sur le départ en raison de performances bien en deçà des attentes. Aston Villa s’est renseigné à son sujet ces derniers temps et son prix de départ avoisine les 15 millions d’euros.
FOFANA EST FORFAIT
Les dossiers Youssouf Fofana et Rafael Leão sont pour l’instant chauds, mais pas encore brûlants – même si des nouveautés pourraient survenir d’ici peu. Le milieu de terrain français a été informé, par l’intermédiaire de son entourage, qu’il n’était pas considéré comme intransférable par le Milan – qui avait déjà examiné en janvier dernier les propositions émanant de Galatasaray – et il commence déjà à chercher une nouvelle destination, de préférence en France ou en Angleterre. Il est sous contrat jusqu’en juin 2028 et touche un salaire d’environ 3 millions d’euros nets. Les Rossoneri espèrent en tirer une somme leur permettant d’amortir les 20 millions d’euros investis lors de son arrivée en provenance de Monaco à l’été 2024.
MENDES EN MISSION POUR LEAO
L’attaquant portugais, qui sort d’une Coupe dumonde sans éclat, devrait connaître des évolutions majeures dès cette semaine. Le Portugal étant désormais éliminé de la course au titre mondial, le célèbre agent Jorge Mendes – mandaté par le Milan pour négocier le transfert de Leão – pourra concrétiser les pistes apparues ces dernières semaines. Outre les pistes turques, notamment Galatasaray que le joueur n’a pas encore envisagées, l’Arabie saoudite pourrait entrer dans le jeu, des clubs comme Al-Hilal, Al-Nassr ou Al-Ittihad étant prêts à investir des sommes importantes. Au fond, Leao espère toujours qu’une proposition plus alléchante émanera de la Premier League, lui offrant de rester dans le « football de haut niveau » après sept années passées en Italie et au Milan AC. Ce dernier espère tirer au moins 60 millions d’euros du départ de son joueur le mieux payé.
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