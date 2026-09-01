Milan, l’énigme Fofana résolue : il va à Lyon en prêt avec option d’achat à 12 millions d’euros

Hier, Fofana était à un pas de l’Olympique Lyonnais de Fonseca, qui avait beaucoup poussé pour l’avoir de nouveau à sa disposition après leur expérience commune à l’AC Milan. Les négociations avançaient rapidement sur la base d’un prêt avec option d’achat, au point que les clubs préparaient les documents avant le coup d’arrêt brutal lié à la répartition du salaire : le club français a demandé à l’AC Milan de prendre en charge 50 % des 3 millions que Fofana doit percevoir d’ici à la fin de la saison. Almastadt et Cardinale ont dit « non » et les négociations ont désormais ralenti, même si les parties restent en contact.