Youssouf Fofana vit le Deadline Day du mercato chez lui, dans l’attente d’un appel pour dire au revoir à l’AC Milan : le milieu de terrain français a reçu l’autorisation du club lombard de ne pas s’entraîner aujourd’hui pour des raisons liées au mercato. La même décision a également été prise pour l’autre joueur écarté, Fikayo Tomori.
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Milan, l’énigme Fofana résolue : il va à Lyon en prêt avec option d’achat à 12 millions d’euros
Lyon bloqué
Hier, Fofana était à un pas de l’Olympique Lyonnais de Fonseca, qui avait beaucoup poussé pour l’avoir de nouveau à sa disposition après leur expérience commune à l’AC Milan. Les négociations avançaient rapidement sur la base d’un prêt avec option d’achat, au point que les clubs préparaient les documents avant le coup d’arrêt brutal lié à la répartition du salaire : le club français a demandé à l’AC Milan de prendre en charge 50 % des 3 millions que Fofana doit percevoir d’ici à la fin de la saison. Almastadt et Cardinale ont dit « non » et les négociations ont désormais ralenti, même si les parties restent en contact.
Besiktas fait le pressing, Milan attend Hull City
Ces dernières heures, le Besiktas de Vincenzo Italiano est revenu à la charge auprès de l’AC Milan pour obtenir le feu vert au transfert en prêt payant avec option d’achat à 20 millions d’euros : Fofana avait ouvert la porte à Galatasaray, mais pas encore à Besiktas, et les intermédiaires travaillent pour tenter de le convaincre. En arrière-plan, Hull City reste en embuscade : l’AC Milan espère que les Anglais présenteront bientôt une offre de transfert définitif pour l’ancien de Monaco. L’énigme autour de l’avenir de Fofana sera résolue dans les prochaines heures.
Négociations débloquées : il va à l’OL
Les négociations se sont débloquées : l’AC Milan et Lyon ont trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat fixée à 12 millions. Fofana partira dans les prochaines heures pour la France, où il passera sa visite médicale avec le club français. Fonseca a été décisif dans le choix de l’ancien joueur de Lyon.
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