Lors de l’avant-match de Milan-Venise , l’émotion était entièrement tournée vers le souvenir de Franco Baresi, disparu à l’âge de 66 ans le 31 juillet dernier après une longue maladie. Les groupes de supporters ont déployé à la fois le grand drapeau avec le 6 de Baresi puis une banderole sur laquelle on pouvait lire : « FRANCO BARESI légende immortelle, drapeau inimitable qui ne cessera jamais de flotter. SALUT CAPITAINE ».
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Milan, l’émouvant hommage à Baresi : le maillot, les chants et la place en tribune, toutes les initiatives pour le capitaine. Massaro s’émeut
LE SOUVENIR DE L’AC MILAN
Nombreuses initiatives très émouvantes de l’AC Milan en hommage à Baresi : dans le rond central trônait un maillot avec le mythique numéro 6, et lors de l’annonce des compositions, le grand capitaine de l’AC Milan a lui aussi été nommé. Quelques minutes avant le coup d’envoi, une vidéo de Franco Baresi a été diffusée sur les écrans géants de San Siro, saluée par le chant des supporters : "You'll never walk alone".
Avant le début du match, les équipes de Milan et de Venise se sont alignées au centre du terrain, autour de l’immense maillot numéro 6, pour rendre hommage à Franco Baresi ;
À la 6e minute, le stade, mené par la Curva Sud, a applaudi puis entonné plusieurs chants comme "Il n’y a qu’un seul capitaine" et "Franco Baresi".
Vifs applaudissements également quand l’écran géant a montré le fils de Baresidéposer le maillot de son père en tribune d’honneur, à la place où l’ancien capitaine de l’AC Milan suivait tous les matches à domicile de son équipe. Des moments de grande émotion pour l’héritier du grand défenseur et pour certains de ses anciens coéquipiers et amis proches, comme Daniele Massaro qui a fondu en larmes et a suivi le tout avec une main posée sur le cœur.
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