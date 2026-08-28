Milan, l’émouvant hommage à Baresi : le maillot, les chants et la place en tribune, toutes les initiatives pour le capitaine. Massaro s’émeut

Nombreuses initiatives très émouvantes de l’AC Milan en hommage à Baresi : dans le rond central trônait un maillot avec le mythique numéro 6, et lors de l’annonce des compositions, le grand capitaine de l’AC Milan a lui aussi été nommé. Quelques minutes avant le coup d’envoi, une vidéo de Franco Baresi a été diffusée sur les écrans géants de San Siro, saluée par le chant des supporters : "You'll never walk alone".





Avant le début du match, les équipes de Milan et de Venise se sont alignées au centre du terrain, autour de l’immense maillot numéro 6, pour rendre hommage à Franco Baresi ;





À la 6e minute, le stade, mené par la Curva Sud, a applaudi puis entonné plusieurs chants comme "Il n’y a qu’un seul capitaine" et "Franco Baresi".





Vifs applaudissements également quand l’écran géant a montré le fils de Baresidéposer le maillot de son père en tribune d’honneur, à la place où l’ancien capitaine de l’AC Milan suivait tous les matches à domicile de son équipe. Des moments de grande émotion pour l’héritier du grand défenseur et pour certains de ses anciens coéquipiers et amis proches, comme Daniele Massaro qui a fondu en larmes et a suivi le tout avec une main posée sur le cœur.