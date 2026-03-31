Milan : l'arrivée d'Andrej Kostic en provenance du Partizan Belgrade est officielle. Les détails du transfert : il jouera avec le Milan Futuro

Hier, le vice-président du club serbe a convoqué une assemblée générale extraordinaire car il n'était absolument pas au courant de cette opération. L'ancien joueur de la Fiorentina, Mijatovic, s'est dit consterné par ce qui s'est passé : « Concernant les informations relatives au transfert d'Andrej Kostic au Milan, je me sens dans l'obligation de m'adresser tout d'abord aux supporters du Partizan, mais aussi au reste du public sportif. Et de préciser, clairement, que je me désolidarise totalement de cette décision. J'affirme, en toute responsabilité, n'avoir été consulté d'aucune manière au sujet du transfert d'Andrej Kostic et n'avoir même jamais vu l'offre du Milan. Je souligne que, même si j'avais été impliqué dans le processus décisionnel, j'aurais fait savoir de manière claire et sans équivoque à tous les membres du conseil d'administration que j'étais absolument opposé à accepter une offre aussi dérisoire. Ce comportement constitue une grave violation des statuts de la société, étant donné que, en vertu de ma fonction et de mes compétences bien définies, je suis responsable de l'ensemble du secteur sportif du club, y compris des questions relatives à la politique de transfert et à la formation des joueurs. [Mijatovic sur le portail sportske]. Est-ce ainsi que le club entend fonctionner à l'avenir ? En vendant ses joueurs les plus prometteurs à titre gratuit ? Avez-vous pris cette décision alors que le reste du Conseil d'administration, dirigé par Rasim Ljajic, sait que ces derniers mois, j'ai eu des contacts et des discussions intenses avec les représentants de plusieurs équipes des cinq principaux championnats européens, concernant certains de nos jeunes joueurs, dont Kostic. Et que j’ai clairement fait savoir à tout le monde que tous nos joueurs ont des clauses de résiliation de plusieurs millions d’euros et que la politique du club est de valoriser correctement leur talent et leur potentiel footballistique. Je suis d’avis que ce transfert a créé un dangereux précédent, qui aura un impact extrêmement négatif sur la perception de la valeur de nos jeunes joueurs sur le marché du football.

En tant que vice-président de l’une des plus grandes institutions sportives de cette région, le Partizan Football Club, j’attends une transparence maximale non seulement concernant ce transfert, mais aussi concernant l’ensemble de la gestion du club, et ce dans les plus brefs délais. Dans le même temps, j'en appelle une nouvelle fois au reste de la direction afin que, compte tenu de l'incapacité manifeste à trouver les ressources financières nécessaires au fonctionnement normal du club, et de manière à ne pas porter atteinte à ses intérêts ni à enfreindre les principes statutaires, une Assemblée générale extraordinaire du club soit convoquée au plus vite et sans délai afin de définir clairement la voie et la stratégie qu'un club aussi important et sérieux que le FK Partizan devrait suivre. »