Le Milan se tourne vers l'avenir à la recherche de jeunes talents à intégrer notamment dans la deuxième équipe entraînée par Massimo Oddo, qui pourrait bien être repêchée en Lega Pro. Kirovski a réalisé un transfert très intéressant pour l'avenir : après de longues négociations, le talentueux Monténégrin Andrej Kostic arrive en provenance du Partizan Belgrade. L'attaquant né en 2007 s'est déjà illustré cette année tant en Ligue Europa Conférence que dans le championnat serbe, où il a inscrit 10 buts en 27 apparitions.
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Milan : l'arrivée d'Andrej Kostic en provenance du Partizan Belgrade est officielle. Les détails du transfert : il jouera avec le Milan Futuro
COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU MILAN
Kostic est arrivé à Milan samedi dernier et a passé avec succès sa visite médicale au Milan le lendemain. Voici le communiqué officiel publié par le club rossonero :
« L'AC Milan a le plaisir d'annoncer avoir acquis définitivement les services du footballeur Andrej Kostic à compter du 1er juillet 2026.
L'attaquant, né en 2007, arrive en provenance du Fudbalski Klub Partizan et fera partie du projet Milan Futuro, dédié à la formation et au développement des jeunes talents. »
COMBIEN ÇA A COÛTÉ
D'après les informations recueillies par notre rédaction, le Milan aurait conclu un accord définitif avec le Partizan Belgrade, prévoyant un montant de base de 3 millions d'euros, auquel s'ajouteraient des primes (qui, si elles sont atteintes, porteraient le montant total à 8 millions d'euros), ainsi qu'un pourcentage sur une future revente au profit du club serbe. Comme à son habitude lorsqu'il s'agit de joueurs de Milan Futuro, le Milan n'a pas communiqué la date d'expiration du contrat, qui devrait être en juillet 2030.
LA COLÈRE DE MIJATOVIC
Hier, le vice-président du club serbe a convoqué une assemblée générale extraordinaire car il n'était absolument pas au courant de cette opération. L'ancien joueur de la Fiorentina, Mijatovic, s'est dit consterné par ce qui s'est passé : « Concernant les informations relatives au transfert d'Andrej Kostic au Milan, je me sens dans l'obligation de m'adresser tout d'abord aux supporters du Partizan, mais aussi au reste du public sportif. Et de préciser, clairement, que je me désolidarise totalement de cette décision. J'affirme, en toute responsabilité, n'avoir été consulté d'aucune manière au sujet du transfert d'Andrej Kostic et n'avoir même jamais vu l'offre du Milan. Je souligne que, même si j'avais été impliqué dans le processus décisionnel, j'aurais fait savoir de manière claire et sans équivoque à tous les membres du conseil d'administration que j'étais absolument opposé à accepter une offre aussi dérisoire. Ce comportement constitue une grave violation des statuts de la société, étant donné que, en vertu de ma fonction et de mes compétences bien définies, je suis responsable de l'ensemble du secteur sportif du club, y compris des questions relatives à la politique de transfert et à la formation des joueurs. [Mijatovic sur le portail sportske]. Est-ce ainsi que le club entend fonctionner à l'avenir ? En vendant ses joueurs les plus prometteurs à titre gratuit ? Avez-vous pris cette décision alors que le reste du Conseil d'administration, dirigé par Rasim Ljajic, sait que ces derniers mois, j'ai eu des contacts et des discussions intenses avec les représentants de plusieurs équipes des cinq principaux championnats européens, concernant certains de nos jeunes joueurs, dont Kostic. Et que j’ai clairement fait savoir à tout le monde que tous nos joueurs ont des clauses de résiliation de plusieurs millions d’euros et que la politique du club est de valoriser correctement leur talent et leur potentiel footballistique. Je suis d’avis que ce transfert a créé un dangereux précédent, qui aura un impact extrêmement négatif sur la perception de la valeur de nos jeunes joueurs sur le marché du football.
En tant que vice-président de l’une des plus grandes institutions sportives de cette région, le Partizan Football Club, j’attends une transparence maximale non seulement concernant ce transfert, mais aussi concernant l’ensemble de la gestion du club, et ce dans les plus brefs délais. Dans le même temps, j'en appelle une nouvelle fois au reste de la direction afin que, compte tenu de l'incapacité manifeste à trouver les ressources financières nécessaires au fonctionnement normal du club, et de manière à ne pas porter atteinte à ses intérêts ni à enfreindre les principes statutaires, une Assemblée générale extraordinaire du club soit convoquée au plus vite et sans délai afin de définir clairement la voie et la stratégie qu'un club aussi important et sérieux que le FK Partizan devrait suivre. »