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Milan, l'agent de Kostic s'exprime : « Le Milan l'a recruté parce qu'il le considère comme un investissement pour l'avenir, mais il peut d'ores et déjà faire la différence en Serie A. »

Milan AC

L'agent d'Andrej Kostic, Darko Ristic, s'est confié en exclusivité à MilanNews.it au sujet de son client.

Arrivé en provenancedu Partizan Belgrade pour 5 millions d’euros, plus un pourcentage sur une éventuelle revente future, Andrej Kostic s’épuise lors de la première phase du stage de préparation afin de convaincre Ruben Amorim de le conserver dans l’effectif pour la saison à venir. Darko Ristic, l’agent de l’attaquant né en 2007, s’exprime sur Milanews.it.


Après s’être illustré sous le maillot du Partizan, Andrej Kostic a suscité l’intérêt de plusieurs clubs lors du dernier mercato d’hiver. Qu’est-ce qui vous a convaincus de choisir le Milan ?
« Plusieurs clubs ont manifesté un intérêt concret, tant avant que pendant le mercato d’hiver. Mais soyons honnêtes : le Milan est l’un des plus grands clubs du football mondial. Quand un club comme le Milan vous appelle, on ne peut tout simplement pas dire non. Nous avons tous été vraiment heureux que cette opportunité vienne justement des Rossoneri. Pour Andrej, pour sa famille et pour moi, cela a été un moment de grande fierté. » 

Ces derniers jours, il s’entraîne avec l’équipe première. Avez-vous eu l’occasion de lui parler ? Pouvez-vous nous dire ce qu’il pense de Rúben Amorim et comment il se sent lors de ces premiers jours chez les Rossoneri ?
« Oui, il s’entraîne avec l’équipe première depuis quelques jours et, bien sûr, nous parlons presque tous les jours. Il apprécie énormément cette expérience et a été extrêmement impressionné par tout ce qu’il a vu jusqu’à présent. Il n’a que des mots positifs à l’égard de Rúben Amorim. De la manière dont il communique avec les joueurs aux idées qu’il souhaite mettre en pratique, Andrej affirme qu’il est clair ce que l’entraîneur veut construire et quelle direction il entend donner à l’équipe. » 

  • LES DÉCLARATIONS

    En Italie, certains évoquent un prêt en Serie B pour favoriser son développement avant la saison prochaine. Cette option est-elle réaliste ?
    « Le Milan sait mieux que quiconque quelle est la solution la plus adaptée à son développement et à son parcours. De mon côté, je peux seulement affirmer qu’actuellement, Andrej est entièrement concentré sur le Milan. Il ne pense qu’à donner le meilleur de lui-même à l’entraînement, aujourd’hui comme demain. Il avance pas à pas dans son parcours. » 


    Le club a-t-il déjà tracé un plan précis pour son avenir ?
    « Oui, le Milan l’a recruté comme un investissement pour l’avenir, tout en sachant qu’il peut déjà s’imposer sur une grande scène. C’est un attaquant de grand talent, qui, malgré son jeune âge, possède déjà une expérience significative au plus haut niveau et en sélection. Je suis convaincu que le Milan a un plan précis pour son développement et nous sommes totalement sur la même longueur d’onde que le club. La priorité est de l’aider à exprimer pleinement son potentiel, étape par étape. » 

    Comment décririez-vous Kostic aux supporters du Milan en trois adjectifs, afin de leur permettre de mieux le connaître ?
    « Ambitieux. Courageux. Déterminé. Si je pouvais ajouter un quatrième mot : gagnant. » 

    Pensez-vous qu’il soit déjà prêt à jouer en Serie A ?
    « Je pense qu’il aura ses chances au bon moment, de la bonne manière et dans le respect des plans du Milan. Chaque footballeur peut progresser, quel que soit son niveau de talent. Peut-il avoir un impact en Serie A dès cette saison ? Absolument, j’en suis convaincu. Il possède ce petit plus qui ne s’apprend pas vraiment. En même temps, nous ne sommes pas pressés. Le plus important, c’est que son parcours de progression soit géré correctement. Si nous y parvenons, tout le reste viendra naturellement. » 

    Quand le Milan a manifesté son intérêt, quelle a été votre réaction ? Les Rossoneri ont-ils toujours été votre premier choix ?
    « Comme je l’ai déjà dit, plusieurs clubs avaient manifesté un intérêt concret pour Andrej avant et pendant le mercato d’hiver. Mais dès que le Milan est entré en scène, tout est devenu très clair. Pour Andrej, pour ses parents et pour moi, le Milan est immédiatement devenu le premier et unique choix. »

    Au cours des prochains mois, on évoquera inévitablement une éventuelle concurrence entre Kostic et Camarda. Pensez-vous qu’ils puissent tous deux exprimer pleinement leur potentiel et jouer un rôle important dans l’avenir du Milan ?
    « Camarda est un joueur très talentueux. Ils font tous deux partie d’une génération jeune et passionnante, et je pense que c’est positif qu’ils puissent se stimuler mutuellement chaque jour. Une saine concurrence aide les jeunes footballeurs à s’améliorer. Je suis convaincu qu’ils possèdent tous deux les qualités pour devenir des joueurs clés du Milan et pour jouer un rôle de premier plan dans le football italien et européen. Pour le club, c’est une belle « problématique » à gérer. » 

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