Milan, l'agent de Kostic s'exprime : « Le Milan l'a recruté parce qu'il le considère comme un investissement pour l'avenir, mais il peut d'ores et déjà faire la différence en Serie A. »

Arrivé en provenancedu Partizan Belgrade pour 5 millions d’euros, plus un pourcentage sur une éventuelle revente future, Andrej Kostic s’épuise lors de la première phase du stage de préparation afin de convaincre Ruben Amorim de le conserver dans l’effectif pour la saison à venir. Darko Ristic, l’agent de l’attaquant né en 2007, s’exprime sur Milanews.it.
Après s’être illustré sous le maillot du Partizan, Andrej Kostic a suscité l’intérêt de plusieurs clubs lors du dernier mercato d’hiver. Qu’est-ce qui vous a convaincus de choisir le Milan ?
« Plusieurs clubs ont manifesté un intérêt concret, tant avant que pendant le mercato d’hiver. Mais soyons honnêtes : le Milan est l’un des plus grands clubs du football mondial. Quand un club comme le Milan vous appelle, on ne peut tout simplement pas dire non. Nous avons tous été vraiment heureux que cette opportunité vienne justement des Rossoneri. Pour Andrej, pour sa famille et pour moi, cela a été un moment de grande fierté. »
Ces derniers jours, il s’entraîne avec l’équipe première. Avez-vous eu l’occasion de lui parler ? Pouvez-vous nous dire ce qu’il pense de Rúben Amorim et comment il se sent lors de ces premiers jours chez les Rossoneri ?
« Oui, il s’entraîne avec l’équipe première depuis quelques jours et, bien sûr, nous parlons presque tous les jours. Il apprécie énormément cette expérience et a été extrêmement impressionné par tout ce qu’il a vu jusqu’à présent. Il n’a que des mots positifs à l’égard de Rúben Amorim. De la manière dont il communique avec les joueurs aux idées qu’il souhaite mettre en pratique, Andrej affirme qu’il est clair ce que l’entraîneur veut construire et quelle direction il entend donner à l’équipe. »