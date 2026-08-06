Comment va-t-il s’adapter au nouveau système de jeu d’Amorim ? Au Club Bruges, il a joué dans un milieu à deux, il a les qualités pour jouer dans ce type de Milan et aussi avec d’autres schémas, je ne pense pas qu’il aura de problèmes. » Enfin, il a esquivé sur un possible départ de Jashari : « Je n’ai pas parlé du mercato ».