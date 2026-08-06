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Milan, l’agent de Jashari parle : « Il a les qualités pour jouer dans ce type d’équipe, je n’ai pas parlé du mercato »

Milan AC

L’agent de Jashari a exclu un possible départ du milieu de terrain suisse lors des prochaines semaines du mercato estival.

Francesco Romano, l’un des agents d’Ardon Jashari, a parlé du milieu de terrain suisse à Sky : « La saison dernière, il n’a pas eu de chance parce qu’il est arrivé en août, et non avant le stage de préparation, puis il a subi une blessure qui l’a contraint à manquer deux mois. Cette fois, il vient d’arriver après la Coupe du monde, il est là-bas (en Australie, NDLR) depuis 2 jours... »

  • Entre Amorim et le mercato

    Comment va-t-il s’adapter au nouveau système de jeu d’Amorim ? Au Club Bruges, il a joué dans un milieu à deux, il a les qualités pour jouer dans ce type de Milan et aussi avec d’autres schémas, je ne pense pas qu’il aura de problèmes. » Enfin, il a esquivé sur un possible départ de Jashari : « Je n’ai pas parlé du mercato ».

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