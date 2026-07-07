Le Milan AC et la Lazio Rome poursuivent leurs discussions pour trouver un accord concernant le transfert de Mario Gila vers le club lombard. La première offre des Rossoneri, composée de 25 millions d’euros plus 2 millions de bonus, n’a pas convaincu le président biancoceleste, Claudio Lotito, qui réclame 30 millions d’euros garantis. La moitié de la somme perçue par la Lazio pour ce transfert reviendra au Real Madrid.
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Milan : l'agent de Gila est au siège du club et assure : « Nous y travaillons ». Point sur les négociations avec la Lazio et les contacts concernant Valdepenas
L'agent de Gila est au siège du Milan : « Nous travaillons d'arrache-pied. »
Alejandro Camano, l'agent de Mario Gila, pilote activement ce dossier : hier, il a présenté l'offre des Rossoneri à la Lazio à Rome, puis ce matin il s'est rendu à Casa Milan pour rencontrer Bobby Gardiner et Hendrik Almstadt. L'avenir de Victor Valdenpenas, défenseur polyvalent né en 2006 et formé au Real Madrid, est également à l'ordre du jour.
Interrogé par la presse, l’agent a confié : « Comment s’est passée la rencontre ? Comme toujours, toutes les rencontres avec les clubs italiens se passent très bien. »
Interrogé sur le dossier Gila, il a ajouté : « De l’optimisme pour Gila au Milan ? Il y a plusieurs noms, plusieurs négociations, nous y travaillons. »
NOUVELLE OFFRE
Mario Gila et son agent Alejandro Camano poussent pour que le défenseur espagnol rejoigne le Milan AC, avec lequel ils ont déjà trouvé un accord pour un contrat de cinq ans à 5 millions d’euros nets par saison. Selon nos informations, le club rossonero s’apprête à soumettre une deuxième offre à la Lazio pour finaliser le transfert.
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