Milan : l'agent de Gila est au siège du club et assure : « Nous y travaillons ». Point sur les négociations avec la Lazio et les contacts concernant Valdepenas

Alejandro Camano, l'agent de Mario Gila, pilote activement ce dossier : hier, il a présenté l'offre des Rossoneri à la Lazio à Rome, puis ce matin il s'est rendu à Casa Milan pour rencontrer Bobby Gardiner et Hendrik Almstadt. L'avenir de Victor Valdenpenas, défenseur polyvalent né en 2006 et formé au Real Madrid, est également à l'ordre du jour.





Interrogé par la presse, l’agent a confié : « Comment s’est passée la rencontre ? Comme toujours, toutes les rencontres avec les clubs italiens se passent très bien. »

Interrogé sur le dossier Gila, il a ajouté : « De l’optimisme pour Gila au Milan ? Il y a plusieurs noms, plusieurs négociations, nous y travaillons. »