Milan, l'affaire Leao : la dispute avec Pulisic, la prolongation de contrat gelée et les doutes quant à son avenir. Il est sur le marché, mais aucune offre n'a été faite pour lui

Le Milan et Leao, une longue histoire d'amour qui traverse actuellement une période difficile. Ce qui s'est passé à l'Olimpico, lorsque le joueur a refusé d'être remplacé et s'est dérobé à la tentative d'étreinte d'Allegri, a laissé des traces. Pas d'un point de vue disciplinaire, car le joueur ne devrait pas être sanctionné, mais bien d'un point de vue du moral du groupe.

Les tensions ont en effet perduré après le coup de sifflet final et le comportement de Rafa n’a pas été du goût des dirigeants et de ses coéquipiers, comme en témoignent les réactions de Tare et Maignan. De plus, la querelle avec Pulisic se serait poursuivie dans les vestiaires, poussant Allegri à intervenir. Et ce ne serait pas le seul faux pas du Portugais qui, au contraire, comme l'écrit le Corriere della Sera, ne semblerait pas avoir été très concentré sur le sort du club ces dernières semaines, comme en témoigneraient certains petits-déjeuners d'équipe manqués.