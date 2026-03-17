Rafa Leão fait à nouveau parler de lui au Milan. Ses neuf buts en championnat ne suffisent pas à sauver une saison une fois de plus en dents de scie et pas tout à fait convaincante pour le Portugais. Sa crise de colère lors de son remplacement contre la Lazio a relancé le débat sur son attitude et sa mentalité. Un facteur qui, combiné à ses performances et à sa difficulté à s'intégrer dans le système d'Allegri, met sérieusement en péril son avenir à Milan. Son contrat n'est pas renouvelé et Leao est sur le marché, où il ne semble toutefois pas y avoir la foule au portillon.
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Milan, l'affaire Leao : la dispute avec Pulisic, la prolongation de contrat gelée et les doutes quant à son avenir. Il est sur le marché, mais aucune offre n'a été faite pour lui
LEAO-MILAN, LA TENSION MONTE
Le Milan et Leao, une longue histoire d'amour qui traverse actuellement une période difficile. Ce qui s'est passé à l'Olimpico, lorsque le joueur a refusé d'être remplacé et s'est dérobé à la tentative d'étreinte d'Allegri, a laissé des traces. Pas d'un point de vue disciplinaire, car le joueur ne devrait pas être sanctionné, mais bien d'un point de vue du moral du groupe.
Les tensions ont en effet perduré après le coup de sifflet final et le comportement de Rafa n’a pas été du goût des dirigeants et de ses coéquipiers, comme en témoignent les réactions de Tare et Maignan. De plus, la querelle avec Pulisic se serait poursuivie dans les vestiaires, poussant Allegri à intervenir. Et ce ne serait pas le seul faux pas du Portugais qui, au contraire, comme l'écrit le Corriere della Sera, ne semblerait pas avoir été très concentré sur le sort du club ces dernières semaines, comme en témoigneraient certains petits-déjeuners d'équipe manqués.
QUEL AVENIR ?
Toutes ces situations compliquent l'avenir de la star du Milan, un avenir qui reste encore à écrire. Les négociations pour le renouvellement de son contrat, qui expire en 2028 – et lui garantit 5,5 millions d'euros par an –, ont en effet été suspendues et les discussions reprendront, éventuellement, à la fin de la saison. Ce qui est certain, c'est que le Milan examinera les offres du marché cet été, s'il y en a.
Bien qu’il dispose d’une clause libératoire de 170 millions, le Portugais pourraitêtre cédé pour un montant avoisinant les 80 millions, mais, pour l’instant, aucune offre mirobolante n’est encore arrivée pour lui. Comme l’explique le Corriere, les Rossoneri espèrent susciter l’intérêt de la Premier League et de l’Arabie saoudite.
Si le départ de Leao devait se concrétiser, le Milan aurait déjà repéré son remplaçant potentiel. Il s'agirait, selon la Gazzetta, du Norvégien Antonio Nusa, attaquant né en 2005 évoluant à Leipzig, évalué à 35 millions d'euros.