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Gabriele Stragapede

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Milan, l'affaire est conclue : Andrej Kostic a été recruté, il est déjà à Milan pour passer la visite médicale

AC Milan
Mercato
A. Kostic
Partizan Belgrade

Le Milan s'assure les services d'un attaquant très prometteur pour l'avenir : le transfert de Kostic est conclu.

Mission accomplie pour le Milan, qui s'assure les services de l'un des plus grands talents que le panorama européen puisse offrir actuellement : l'arrivée cet été d'Andrej Kostic, en provenance du Partizan Belgrade, est désormais officialisée.

La nouvelle publiée par Luca Maninetti a reçu un accueil favorable, comme le confirme le travail rédactionnel de Calciomercato : le club de la Via Aldo Rossi a mis la main sur le très jeune attaquant monténégrin, trouvant un accord avec le club serbe, et le joueur né en 2007 se trouve déjà à Milan, prêt à passer les visites médicales avec le club rossonero demain (dimanche 29 mars).

Le Milan conclut ainsi son premier transfert en vue de la saison prochaine.

  • LA TENTATIVE EN JANVIER

    L'une des petites intrigues qui avaient marqué le mercato de janvier chez les Rossoneri trouve donc une issue positive : dès le dernier mercato hivernal, en effet, le Milan avait tenté de recruter le jeune prodige monténégrin, sans toutefois parvenir à conclure l'affaire avec le Partizan Belgrade.

    Rappelons qu'il subsistait encore un certain écart financier entre les deux clubs : en janvier, le Milanavait envoyé une proposition basée sur une offre de base comprise entre 2 et 3 millions d'euros – qui aurait pu atteindre jusqu'à 7/8 millions, uniquement grâce à l'ajout de quelques bonus – jamais acceptée par le Partizan qui devait également tenir compte du fait que 20 % de la future revente du joueur reviendraient à son ancien club propriétaire de son contrat, à savoir le Podgorica.

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  • VOLONTÉ CLAIRE

    La grande détermination d'Andrej Kostic a finalement été récompensée. Dès que la possibilité de porter un jour le maillot rossonero s'est profilée, il a toujours clairement fait savoir au Partizan et à son agent (Darko Ristic, qui, au sein de son agence, s'occupe également des intérêts de Dusan Vlahovic) qu'il souhaitait aller jouer pour le Milan.

    Une volonté qui, dès les derniers mois, avait déjà conduit à un accord de principe et à la définition d'un contrat, tant sur sa durée que sur ses conditions financières, entre le club milanais et l'entourage du joueur né en 2007.

  • LE PLAN POUR L'AVENIR

    Kostic passera demain les examens médicaux d'usage avec le Milan et rejoindra les rangs du club rossonero à compter du 1er juillet prochain. Une belle intuition et un travail remarquable de la part du directeur sportif du Milan Futuro, Kirovski, qui travaillait depuis des semaines aux côtés de l'entourage du joueur de l'équipe U21 monténégrine pour parvenir à un accord définitif avec le Partizan Belgrade.

    Désormais, le plan du Milan prévoit que, dès la saison prochaine, Kostic rejoigne l'équipe de Massimo Oddo avant de gravir progressivement les échelons pour intégrer l'équipe première et être évalué par Massimiliano Allegri.

    Cette saison, Kostic a déjà disputé 34 matches toutes compétitions confondues (y compris les qualifications pour l'Europa League et la Ligue Europa Conférence), marquant 11 buts et délivrant une passe décisive.

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