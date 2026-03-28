Mission accomplie pour le Milan, qui s'assure les services de l'un des plus grands talents que le panorama européen puisse offrir actuellement : l'arrivée cet été d'Andrej Kostic, en provenance du Partizan Belgrade, est désormais officialisée.

La nouvelle publiée par Luca Maninetti a reçu un accueil favorable, comme le confirme le travail rédactionnel de Calciomercato : le club de la Via Aldo Rossi a mis la main sur le très jeune attaquant monténégrin, trouvant un accord avec le club serbe, et le joueur né en 2007 se trouve déjà à Milan, prêt à passer les visites médicales avec le club rossonero demain (dimanche 29 mars).

Le Milan conclut ainsi son premier transfert en vue de la saison prochaine.