Kostov est le dernier joyau produit par l'Étoile rouge. Milieu offensif, né en 2008, il est titulaire depuis un an et demi dans l'une des équipes les plus importantes d'Europe de l'Est. Arsenal et le Borussia Dortmund le suivent depuis longtemps, l'Inter a longtemps négocié pour lui sans ensuite concrétiser son intérêt par une offensive décisive. Désormais, c'est l'AC Milan qui est le club italien le plus intéressé, surtout en vue de la saison prochaine : l'idée serait de le bloquer dès l'hiver pour ne le faire arriver à Milan qu'une fois la saison terminée. Le projet est ambitieux et difficile, mais avec de bonnes chances d'aboutir.
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Milan, Kostov est le coup pour l’avenir : le joyau de l’Étoile rouge a convaincu Amorim et la cellule de recrutement
Contacts avec Kolarov
Kostov a démarré cette saison du bon pied avec trois buts en autant de matches en première division serbe. Le représentant du joueur est Nikola Kolarov, frère d’Alexander, adjoint de Cristian Chivu, et Milan est en contact avec lui depuis plusieurs mois. Le club se renseigne sur le prix et sur les développements possibles : 20 millions d’euros, c’est la base de départ fixée par l’Étoile Rouge. Ce n’est pas rien, pour être clair.
Le plus fort depuis l’époque de Stankovic
À Belgrade, personne n’a de doute sur l’avenir de ce garçon. À tel point que le directeur sportif du club, Mitar Mrkela, a osé une comparaison très lourde de sens, surtout lue du point de vue de l’Inter : « Kostov pratique le meilleur football de tous les joueurs de son âge, je ne sais pas si ces dernières années, peut-être depuis Dejan Stankovic. À 17 ans, il a déjà décidé de nombreux matches importants. C’est un joueur incroyable en termes de qualité, et il continue encore de grandir. Il a inscrit 9 buts en championnat, délivré 7 passes décisives, et en tant que milieu de terrain il participe beaucoup aussi bien à la phase défensive qu’à la phase offensive. Ses chiffres sont fantastiques, et je crois qu’il sera un nouveau transfert record pour notre football ».
CARACTÉRISTIQUES
À 18 ans, Kostov est considéré comme le meilleur talent serbe d’avenir. Il sait jouer court comme long, il a de la personnalité et de la rapidité d’exécution. Avec l’équipe première de l’Étoile rouge, il a disputé plusieurs matches comme milieu relayeur afin d’exploiter sa capacité à se projeter dans la surface de réparation adverse, mais il est à l’origine un milieu offensif et c’est dans cette zone qu’il trouve sa zone de confort. Milan le suit depuis un an et lèvera ses derniers doutes dans les prochains mois pour avancer dans les discussions avec l’Étoile rouge.
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