Milan, Kostov est le coup pour l’avenir : le joyau de l’Étoile rouge a convaincu Amorim et la cellule de recrutement

À Belgrade, personne n’a de doute sur l’avenir de ce garçon. À tel point que le directeur sportif du club, Mitar Mrkela, a osé une comparaison très lourde de sens, surtout lue du point de vue de l’Inter : « Kostov pratique le meilleur football de tous les joueurs de son âge, je ne sais pas si ces dernières années, peut-être depuis Dejan Stankovic. À 17 ans, il a déjà décidé de nombreux matches importants. C’est un joueur incroyable en termes de qualité, et il continue encore de grandir. Il a inscrit 9 buts en championnat, délivré 7 passes décisives, et en tant que milieu de terrain il participe beaucoup aussi bien à la phase défensive qu’à la phase offensive. Ses chiffres sont fantastiques, et je crois qu’il sera un nouveau transfert record pour notre football ».