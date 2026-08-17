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Emanuele Tramacere

Traduit par

Milan-Juventus, un nouvel échange en vue ? Nico Gonzalez contre Fofana ou Tomori

Milan AC
Juventus FC
Y. Fofana
N. Gonzalez

L’idée de dernière minute d’un échange entre « indésirables » pourrait prendre forme entre l’AC Milan et la Juventus

Que ce soit du côté de l’AC Milan ou de la Juventus, les deux entraîneurs, Ruben Amorim et Luciano Spalletti, sont encore aux prises avec des joueurs qui, pour une raison ou pour une autre, à même pas 7 jours du début du championnat, font encore partie de l’effectif des deux clubs tout en étant considérés à tous les effets comme des indésirables.

Parmi ces joueurs figurent Youssouf Fofana pour l’AC Milan et Nico Gonzalez pour la Juventus, deux joueurs qui ne font pas partie des projets pour des raisons différentes mais qui, au fil des jours, pourraient devenir deux opportunités pour les équipes rivales.


  • La Juventus sur Fofana et Tomori

    Luciano Spalletti a été clair : il veut deux joueurs « photocopie » par poste afin de créer une saine concurrence pour élever le rendement de l’ensemble. Depuis un moment, la Juventus aimerait un milieu axial « brise-lames », avec du physique et de la solidité, à placer devant la défense et capable de remplacer ou d’épauler Manuel Locatelli et Khephren Thuram.

    Le nom de Frank Kessie est depuis longtemps le favori, mais immédiatement après le choix d’Amorimo d’inscrire le Français sur la liste des joueurs écartés de l’AC Milan, les agents de Fofana ont contacté les dirigeants de la Juventus en proposant le transfert à Turin de l’ancien Monégasque.

    En outre, en prévision des départs de Gatti et Rugani, un défenseur central droitier pourrait également s’avérer utile d’ici la fin du mercato et, selon Sky Sport, Fikayo Tomori, lui aussi sur le départ de l’AC Milan, est de nouveau dans le viseur.

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  • Nico Gonzalez proposé à l’AC Milan

    L’AC Milan, lui, espère en revanche mener à bien une révolution dans le secteur offensif, en soutien de Goncalo Ramos. Seul Pulisic est assuré d’être conservé, avec Loftus-Cheek comme joker, mais Nkunku comme Leao sont encore sur le départ et, le cas échéant, devront être remplacés. La recrue Moreira pourrait certes évoluer à ce poste, mais aussi comme piston sur tout le couloir, d’où la nécessité évidente de conclure au moins une autre arrivée, de préférence un gaucher.

    C’est là qu’entre en scène Nico Gonzalez, revenu malgré lui de son prêt à l’Atlético de Madrid, désireux de retourner chez Simeone et qui a déjà répété à Spalletti qu’il ne voulait pas rester à Turin. Ses agents, en attendant de comprendre s’il existera une ultime marge pour le faire redevenir un Colchonero, l’ont également proposé à l’AC Milan, qui n’a pas totalement fermé la porte.

  • Échange de dernière minute ?

    Et alors, comme le rapporte Tuttosport, au fil des jours et à l’approche de la fin du mercato, la possibilité d’un échange direct entre les deux joueurs commencera à devenir une opportunité à ne pas laisser passer. Il faut évidemment régler la différence d’évaluation entre les deux transferts, mais l’écart n’est pas abyssal. Fofana contre Nico Gonzalez reste une idée, pas encore brûlante, mais facilement envisageable. Le même raisonnement pourrait toutefois aussi s’appliquer à Tomori.

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