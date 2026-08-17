Milan-Juventus, un nouvel échange en vue ? Nico Gonzalez contre Fofana ou Tomori

Luciano Spalletti a été clair : il veut deux joueurs « photocopie » par poste afin de créer une saine concurrence pour élever le rendement de l’ensemble. Depuis un moment, la Juventus aimerait un milieu axial « brise-lames », avec du physique et de la solidité, à placer devant la défense et capable de remplacer ou d’épauler Manuel Locatelli et Khephren Thuram.

Le nom de Frank Kessie est depuis longtemps le favori, mais immédiatement après le choix d’Amorimo d’inscrire le Français sur la liste des joueurs écartés de l’AC Milan, les agents de Fofana ont contacté les dirigeants de la Juventus en proposant le transfert à Turin de l’ancien Monégasque.

En outre, en prévision des départs de Gatti et Rugani, un défenseur central droitier pourrait également s’avérer utile d’ici la fin du mercato et, selon Sky Sport, Fikayo Tomori, lui aussi sur le départ de l’AC Milan, est de nouveau dans le viseur.