Milan-Juventus, un nouvel échange en vue ? Nico Gonzalez contre Fofana ou Tomori

Que ce soit du côté de l’AC Milan ou de la Juventus, les deux entraîneurs, Ruben Amorim et Luciano Spalletti, sont encore aux prises avec des joueurs qui, pour une raison ou pour une autre, à même pas 7 jours du début du championnat, font encore partie de l’effectif des deux clubs tout en étant considérés à tous les effets comme des indésirables.
Parmi ces joueurs figurent Youssouf Fofana pour l’AC Milan et Nico Gonzalez pour la Juventus, deux joueurs qui ne font pas partie des projets pour des raisons différentes mais qui, au fil des jours, pourraient devenir deux opportunités pour les équipes rivales.