Matthias Jaissle fait un retour en force dans la short-list des candidats au poste d’entraîneur du Milan AC. Âgé de seulement 38 ans, il a déjà remporté deux Ligues des champions d’Asie avec Al Ahli. Formé au sein duvivier de Red Bull, il a révélé des qualités prometteuses à la tête de Salzbourg : un football moderne et offensif qui séduit les recruteurs, ainsi que Cardinale et Ibrahimovic. Après plusieurs échanges sur Zoom, les dirigeants rossoneri ont rencontré l’entraîneur à Londres hier pour passer à la vitesse supérieure.
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Milan : Jaissle serait prêt à renoncer à son énorme salaire, mais le problème réside dans la clause libératoire. Glasner attend toujours un appel
ABANDON DE GRANDE AMPLEUR
Une simple question d’affinité. Entre Ibrahimovic et Rangnick, le courant n’est jamais passé, contrairement à ce qui s’est produit avec Jaissle, et ce, dès les premiers contacts exploratoires. Le conseiller principal de RedBird a été agréablement impressionné par les idées de l’entraîneur né en 1988, lequel a déjà annoncé son intention de renoncer à une large partie de son salaire de 11 millions d’euros pour saisir l’opportunité d’entraîner un club du calibre du Milan.
CLÁUSULA DE NUDO
Le principal obstacle entre Jaissle et le Milan est sans aucun doute la clause de 6 millions d'euros nécessaire pour le libérer de son contrat avec le club saoudien. Cardinale n'est guère enthousiaste à l'idée de devoir payer pour s'attacher les services de l'entraîneur allemand. En toile de fond, l'ancien joueur de Manchester United, Amorim, reste également dans la course, même si, dans ce cas précis, les perspectives ne semblent pas aussi favorables.
Glasner est dans la salle d’attente.
Jaissle prend les devants et tente de devancer Glasner : l’entraîneur autrichien attend toujours une communication officielle et définitive de la part du Milan, car sans celle-ci, l’accord déjà conclu lundi dernier pour un contrat de deux ans à 3,5 millions d’euros par saison, avec une option pour une troisième année, reste lettre morte. Des sources proches de l’Autrichien confessent toutefois une certaine inquiétude après les précédents rebondissements du dossier Rangnick. L’attente de l’ancien coach de Crystal Palace ne durera pas éternellement : d’ici 24 à 28 heures, le Milan devrait lever ses dernières réserves, y compris sur le candidat toujours en pole position.