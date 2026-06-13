Milan : Jaissle serait prêt à renoncer à son énorme salaire, mais le problème réside dans la clause libératoire. Glasner attend toujours un appel

Matthias Jaissle fait un retour en force dans la short-list des candidats au poste d’entraîneur du Milan AC. Âgé de seulement 38 ans, il a déjà remporté deux Ligues des champions d’Asie avec Al Ahli. Formé au sein duvivier de Red Bull, il a révélé des qualités prometteuses à la tête de Salzbourg : un football moderne et offensif qui séduit les recruteurs, ainsi que Cardinale et Ibrahimovic. Après plusieurs échanges sur Zoom, les dirigeants rossoneri ont rencontré l’entraîneur à Londres hier pour passer à la vitesse supérieure.