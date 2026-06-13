Matthias Jaissle est désormais en pole position pour prendre les commandes du Milan AC. Âgé de seulement 38 ans, l’ancien coach d’Al Ahli a déjà soulevé deux Ligues des champions d’Asie. Formé àl’école Red Bull, il a affiché un style de jeu moderne et offensif très apprécié par les recruteurs, ainsi que par Cardinale et Ibrahimovic. Après plusieurs échanges sur Zoom, les dirigeants rossoneri ont passé la vitesse supérieure hier en rencontrant Jaissle à Londres.
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Milan : Jaissle serait prêt à renoncer à son énorme salaire, mais le problème réside dans la clause libératoire. Garder un œil sur Amorim
ABANDON DE GRANDE AMPLEUR
Une question d’affinité. Entre Ibrahimovic et Rangnick, le courant n’est jamais passé, contrairement à Jaissle. Dès les premiers contacts exploratoires, le conseiller principal de RedBird a été impressionné par les idées de l’entraîneur né en 1988, prêt à renoncer à une large partie de son salaire de 11 millions d’euros pour saisir l’opportunité d’entraîner un club du calibre du Milan AC.
CLÁUSULA DE NUDO
Le principal obstacle entre Jaissle et le Milan est sans aucun doute la clause de 6 millions d'euros nécessaire pour le libérer de son contrat avec le club saoudien. Cardinale n'est guère enthousiaste à l'idée de devoir payer pour s'attacher les services de l'entraîneur allemand. En toile de fond, l'ancien joueur de Manchester United, Amorim, reste également dans la course, même si, dans ce cas précis, les perspectives ne semblent pas aussi favorables.
Glasner est dans la salle d’attente.
Jaissle prend les devants et tente de devancer Glasner : l’entraîneur autrichien attend toujours une communication officielle et définitive de la part du Milan, car sans cela, l’accord déjà conclu lundi dernier pour un contrat de deux ans à 3,5 millions d’euros par saison, avec une option pour une troisième année, reste lettre morte. Des sources proches de l’Autrichien confessent toutefois une certaine inquiétude après les précédents rebondissements du dossier Rangnick. L’ancien coach de Crystal Palace ne patientera pas indéfiniment : d’ici 24 à 28 heures, le Milan doit lever ses dernières réserves, y compris sur le candidat toujours en pole position.