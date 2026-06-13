Jaissle prend les devants et tente de devancer Glasner : l’entraîneur autrichien attend toujours une communication officielle et définitive de la part du Milan, car sans cela, l’accord déjà conclu lundi dernier pour un contrat de deux ans à 3,5 millions d’euros par saison, avec une option pour une troisième année, reste lettre morte. Des sources proches de l’Autrichien confessent toutefois une certaine inquiétude après les précédents rebondissements du dossier Rangnick. L’ancien coach de Crystal Palace ne patientera pas indéfiniment : d’ici 24 à 28 heures, le Milan doit lever ses dernières réserves, y compris sur le candidat toujours en pole position.