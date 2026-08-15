Trofeo Super Cup
Manchester United-Milan 2-4
Buteurs : 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (M), 71' Loftus Cheek (M)
Torriani (MI) arrête un penalty de Bruno Fernandes (Ma) à la 41e
L'AC Milan bat Manchester United 4-2 après avoir été mené au score, remporte le trophée de la Super Cup, décroche sa première victoire de la pré-saison et, surtout, poursuit son parcours dans sa préparation estivale, en montrant plusieurs choses positives et quelques-unes négatives, lors du match amical de prestige du 15 août, à 16h45 à Wroclaw.
Après avoir fait match nul contre l'Inter dans le derby de Perth et subi une lourde défaite 3-0 contre Chelsea en Indonésie, l'AC Milan de Ruben Amorim, un ex qui s'était mal séparé des Anglais et qui prend une petite revanche,renverse le score en Pologne, contre les Reds de Michael Carrick.
Les deux premiers buts arrivent en première période avec Maguire sur corner et Chukwueze sur une passe décisive de Ramos, puis en seconde période marquent Dorgu sur une erreur de Terracciano, Cisse sur une passe décisive de Chukwueze, Ramos encore sur une passe décisive du Nigérian et Loftus Cheek sur une passe décisive du Portugais. L'AC Milan a été très positif sur le plan offensif, avec un but et deux passes décisives chacun pour Chukwueze et Ramos, ce dernier ouvrant son compteur pour sa première titularisation avec le Diavolo, tandis que certaines choses sont à revoir sur le plan défensif, indépendamment de la très mauvaise prestation de Terracciano. Torriani arrête un penalty de Bruno Fernandes.
Dernier test pour le Diavolo, encore lourdement conditionné par des absences dues aux blessures et au mercato, à sept jours de ses débuts en Serie A, prévus pour le dimanche 23 août à 20h45 contre le Torino. Absents par choix technique : Fofana, Tomori, Odogu et Nkunku, désormais en marge du projet, tandis que Gabbia, Gimenez, Leao et Pulsic manquaient pour divers problèmes physiques.