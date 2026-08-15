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Milan inflige un poker à United avec Chukwueze-Ramos : Amorim s’impose 4-2 après avoir renversé le match

Manchester United vs Milan AC
Milan AC
Manchester United
Jeux d'amitié des clubs

Revivez avec nous en direct le dernier match amical de l’équipe d’Amorim avant ses débuts en Serie A contre le Torino.

Trofeo Super Cup

Manchester United-Milan 2-4

Buteurs : 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (M), 71' Loftus Cheek (M)


Torriani (MI) arrête un penalty de Bruno Fernandes (Ma) à la 41e


L'AC Milan bat Manchester United 4-2 après avoir été mené au score, remporte le trophée de la Super Cup, décroche sa première victoire de la pré-saison et, surtout, poursuit son parcours dans sa préparation estivale, en montrant plusieurs choses positives et quelques-unes négatives, lors du match amical de prestige du 15 août, à 16h45 à Wroclaw.

Après avoir fait match nul contre l'Inter dans le derby de Perth et subi une lourde défaite 3-0 contre Chelsea en Indonésie, l'AC Milan de Ruben Amorim, un ex qui s'était mal séparé des Anglais et qui prend une petite revanche,renverse le score en Pologne, contre les Reds de Michael Carrick.

Les deux premiers buts arrivent en première période avec Maguire sur corner et Chukwueze sur une passe décisive de Ramos, puis en seconde période marquent Dorgu sur une erreur de Terracciano, Cisse sur une passe décisive de Chukwueze, Ramos encore sur une passe décisive du Nigérian et Loftus Cheek sur une passe décisive du Portugais. L'AC Milan a été très positif sur le plan offensif, avec un but et deux passes décisives chacun pour Chukwueze et Ramos, ce dernier ouvrant son compteur pour sa première titularisation avec le Diavolo, tandis que certaines choses sont à revoir sur le plan défensif, indépendamment de la très mauvaise prestation de Terracciano. Torriani arrête un penalty de Bruno Fernandes.

Dernier test pour le Diavolo, encore lourdement conditionné par des absences dues aux blessures et au mercato, à sept jours de ses débuts en Serie A, prévus pour le dimanche 23 août à 20h45 contre le Torino. Absents par choix technique : Fofana, Tomori, Odogu et Nkunku, désormais en marge du projet, tandis que Gabbia, Gimenez, Leao et Pulsic manquaient pour divers problèmes physiques.







  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

    90'+2' - Extérieur délicieux de Modric pour Comott, qui, au second poteau, ne parvient pas à battre Lammens.


    81' - Torriani stoppe Rashford en face-à-face, en bloquant la frappe de l’Anglais, qui avait échappé à Gila, et sauve le Milan d’un troisième but encaissé.


    71' - QUATRIÈME BUT DU MILAN, LOFTUS-CHEEK ! L’Anglais marque aussi, lui qui est lancé par la superbe déviation d’un Ramos indomptable : l’ancien de Chelsea part après la ligne médiane et bat Lammens au premier poteau. Pour Ramos, un but et deux passes décisives.


    68' - LE MILAN PREND L’AVANTAGE, RAMOS SIGNE LE 3-2 ! Action fantastique du Milan, qui repart de derrière, fait tourner le ballon pendant près d’une minute, puis l’inévitable Ramos lance Chukwueze sur la droite : centre parfait et le Portugais conclut de la tête au fond des filets, avec une reprise en extension. Deux passes décisives et un but pour le Nigérian.


    57' - ÉGALISATION DU MILAN, CISSE ! Belle action du Milan, avec une relance depuis l’arrière initiée par Cisse, qui trouve Ramos en appui et lance Chukwueze sur la droite : le Nigérian a l’excellente idée de centrer au lieu de frapper, et l’ancien de Catanzaro conclut au second poteau pour signer le 2-2.


    51' - LE UNITED FAIT LE BREAK, DORGU ! Catastrophe de Terracciano, qui remet mollement en retrait vers Torriani sans voir l’arrivée de Dorgu : un jeu d’enfant pour l’ancien de Lecce de s’infiltrer et d’inscrire le 2-1, nouvel acte de folie de Terracciano


    47' - Le Milan se fait peur : coup franc venu de la droite pour United, tête avec remise au centre et Terracciano passe tout près du but contre son camp, Torriani capte le ballon.


    41' - TORRIANI ARRÊTE LE PENALTY DE BRUNO FERNANDES ! Bon travail du gardien du Milan, qui se détend sur sa droite et repousse le Portugais.


    40' - Penalty pour United ! Geste insensé de Terracciano à la relance, il tente d’en éliminer deux mais perd le ballon dans la surface, puis Marciniak signale une faute inexistante de De Winter sur Tielemans et accorde un penalty imaginaire.


    37' - ÉGALISATION DU MILAN, CHUKWUEZE ! Erreur de Mazraoui, Jashari récupère le ballon et s’infiltre, petit ballon pour Goncalo Ramos : génial, l’ancien du PSG entre dans la surface et, au lieu de frapper, adresse d’un splendide no look le ballon au Nigérian, qui a le mérite de conclure dans le but vide. Quelle passe décisive du Portugais !


    25' - Bruno Fernandes s’infiltre sur la gauche, trouvé dans la surface, il frappe du gauche mais manque le cadre.


    23' - Encore Cissé, belle initiative sur la gauche : il entre dans la surface, enchaîne les passements de jambes et frappe au premier poteau, mais sans puissance.


    18' - Nouvelle frappe du Milan, le ballon arrive à Cisse après un échange : reprise immédiate et ballon au-dessus de la barre.


    15' - Encore le Milan, confusion dans la surface après un beau dribble de Chukwueze, le ballon arrive à Loftus-Cheek : frappe du droit, Lammens repousse du pied.


    8' - Le Milan répond, belle initiative de Pavlovic qui sert Jashari, remise dans l’axe pour Loftus-Cheek : frappe depuis l’entrée de la surface, puissante mais axiale.


    2' - UNITED MARQUE D’ENTRÉE, MAGUIRE ! Corner venu de la gauche, l’Anglais se fait de la place pour placer sa tête au-dessus de Musah et inscrit le 1-0. Début cauchemardesque pour le Milan.


    1' - Première occasion immédiate pour United : Dorgu déborde sur la gauche, entre dans la surface et frappe en force, bon arrêt de Torriani qui concède le corner.

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  • LA FEUILLE DE MATCH

    Manchester United-Milan 2-4

    Buteurs : 2' Maguire (Ma), 37' Chukwueze (Mi), 51' Dorgu (Ma), 57' Cisse (Mi), 68' Ramos (Mi), 71' Loftus Cheek (Mi).


    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) : Lammens ; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw ; Andrey Santos, Tielemans ; Amad, Bruno Fernandes, Dorgu ; Cunha. À disp. : Heath, Mee, Amass, Dalot, Martinez, Yoro, Collyer, J. Fletcher, T. Fletcher, Mainoo, Gabriel, Lacey, Mbeumo, Rashford, Zirkzee. Entr. Carrick


    MILAN (3-4-2-1) : Torriani ; Terracciano (à partir de la 60e minute Gila), De Winter (à partir de la 83e minute Diawara), Pavlovic (à partir de la 83e minute Vladimirov) ; Chukwueze, Jashari (à partir de la 60e minute Modric), Musah (à partir de la 75e minute Ricci), Estupinan (à partir de la 60e minute Bartesaghi) ; Loftus-Cheek (à partir de la 83e minute Comotto), Cisse (à partir de la 60e minute Saelemaekers) ; Ramos (à partir de la 75e minute Camarda). Entr. Amorim.


    Avertis : Estupinan (Mi), Dorgu (Ma)

    Expulsés : -

    Passes décisives : Bruno Fernandes (Ma), Ramos (Mi), Chukwueze (Mi), Chukwueze (Mi), Ramos (Mi)

    Arbitre : Marciniak (POL)

    Notes : à la 41e minute, Torriani (Mi) arrête un penalty de Bruno Fernandes (Ma)

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