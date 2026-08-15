90'+2' - Extérieur délicieux de Modric pour Comott, qui, au second poteau, ne parvient pas à battre Lammens.





81' - Torriani stoppe Rashford en face-à-face, en bloquant la frappe de l’Anglais, qui avait échappé à Gila, et sauve le Milan d’un troisième but encaissé.





71' - QUATRIÈME BUT DU MILAN, LOFTUS-CHEEK ! L’Anglais marque aussi, lui qui est lancé par la superbe déviation d’un Ramos indomptable : l’ancien de Chelsea part après la ligne médiane et bat Lammens au premier poteau. Pour Ramos, un but et deux passes décisives.





68' - LE MILAN PREND L’AVANTAGE, RAMOS SIGNE LE 3-2 ! Action fantastique du Milan, qui repart de derrière, fait tourner le ballon pendant près d’une minute, puis l’inévitable Ramos lance Chukwueze sur la droite : centre parfait et le Portugais conclut de la tête au fond des filets, avec une reprise en extension. Deux passes décisives et un but pour le Nigérian.





57' - ÉGALISATION DU MILAN, CISSE ! Belle action du Milan, avec une relance depuis l’arrière initiée par Cisse, qui trouve Ramos en appui et lance Chukwueze sur la droite : le Nigérian a l’excellente idée de centrer au lieu de frapper, et l’ancien de Catanzaro conclut au second poteau pour signer le 2-2.





51' - LE UNITED FAIT LE BREAK, DORGU ! Catastrophe de Terracciano, qui remet mollement en retrait vers Torriani sans voir l’arrivée de Dorgu : un jeu d’enfant pour l’ancien de Lecce de s’infiltrer et d’inscrire le 2-1, nouvel acte de folie de Terracciano





47' - Le Milan se fait peur : coup franc venu de la droite pour United, tête avec remise au centre et Terracciano passe tout près du but contre son camp, Torriani capte le ballon.





41' - TORRIANI ARRÊTE LE PENALTY DE BRUNO FERNANDES ! Bon travail du gardien du Milan, qui se détend sur sa droite et repousse le Portugais.





40' - Penalty pour United ! Geste insensé de Terracciano à la relance, il tente d’en éliminer deux mais perd le ballon dans la surface, puis Marciniak signale une faute inexistante de De Winter sur Tielemans et accorde un penalty imaginaire.





37' - ÉGALISATION DU MILAN, CHUKWUEZE ! Erreur de Mazraoui, Jashari récupère le ballon et s’infiltre, petit ballon pour Goncalo Ramos : génial, l’ancien du PSG entre dans la surface et, au lieu de frapper, adresse d’un splendide no look le ballon au Nigérian, qui a le mérite de conclure dans le but vide. Quelle passe décisive du Portugais !





25' - Bruno Fernandes s’infiltre sur la gauche, trouvé dans la surface, il frappe du gauche mais manque le cadre.





23' - Encore Cissé, belle initiative sur la gauche : il entre dans la surface, enchaîne les passements de jambes et frappe au premier poteau, mais sans puissance.





18' - Nouvelle frappe du Milan, le ballon arrive à Cisse après un échange : reprise immédiate et ballon au-dessus de la barre.





15' - Encore le Milan, confusion dans la surface après un beau dribble de Chukwueze, le ballon arrive à Loftus-Cheek : frappe du droit, Lammens repousse du pied.





8' - Le Milan répond, belle initiative de Pavlovic qui sert Jashari, remise dans l’axe pour Loftus-Cheek : frappe depuis l’entrée de la surface, puissante mais axiale.





2' - UNITED MARQUE D’ENTRÉE, MAGUIRE ! Corner venu de la gauche, l’Anglais se fait de la place pour placer sa tête au-dessus de Musah et inscrit le 1-0. Début cauchemardesque pour le Milan.





1' - Première occasion immédiate pour United : Dorgu déborde sur la gauche, entre dans la surface et frappe en force, bon arrêt de Torriani qui concède le corner.