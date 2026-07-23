L’arrivée de Cardinale à 9 heures du côté de Milanello a lancé une journée très intense, surtout sur le front du mercato. Le patron de l’AC Milan s’est longuement entretenu avec Ruben Amorim pour faire un point de situation très approfondi, également à la lumière de ces deux premières semaines de travail à Milanello. Le technicien portugais a réaffirmé la nécessité d’intervenir encore dans le secteur défensif, considérant que Fikayo Tomori quittera à coup sûr le club lors de ce mercato, car il n’entre pas dans ses plans.
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Milan : Inacio reste la priorité d’Amorim pour renforcer la défense, voici les alternatives
Inacio, le favori
Il est déjà assez clair que le marché de l’AC Milan ne se fera pas à prix bradés. Après avoir réglé à la hâte le dossier de l’avant-centre, avec le recrutement très coûteux de Gonçalo Ramos, l’AC Milan doit désormais se pencher sur la défense, un secteur dans lequel Amorim souhaiterait deux renforts. Le premier est arrivé avec l’Espagnol Gila, tandis que pour le second, il est probable qu’il puisse parler portugais : Inacio reste la priorité du nouvel entraîneur de l’AC Milan.
Le coût envisagé pour Inacio tournerait autour de 35 millions, sous réserve de l’accord du Sporting Lisbonne. Il est clairement évident qu’une rentrée d’argent importante sera nécessaire. Leao, dans cette optique, reste en balance et apparaît comme le principal candidat à quitter le groupe.
LES ALTERNATIVES
Avec Mendes, l’AC Milan a aussi évoqué la situation de Tiago Gabriel : le défenseur de Lecce plaît aussi à Napoli et coûte autour de 25 millions d’euros. Il peut devenir une option. Ces derniers jours, le défenseur colombien Lucumi a été proposé à l’AC Milan. Il dispose d’une promesse de Bologne valable pour cette session du mercato : il peut partir pour 26/27 millions d’euros. Les options menant aux défenseurs de l’Udinese Kristensen et Solet sont plus éloignées.
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