Milan : Inacio reste la priorité d’Amorim pour renforcer la défense, voici les alternatives

Il est déjà assez clair que le marché de l’AC Milan ne se fera pas à prix bradés. Après avoir réglé à la hâte le dossier de l’avant-centre, avec le recrutement très coûteux de Gonçalo Ramos, l’AC Milan doit désormais se pencher sur la défense, un secteur dans lequel Amorim souhaiterait deux renforts. Le premier est arrivé avec l’Espagnol Gila, tandis que pour le second, il est probable qu’il puisse parler portugais : Inacio reste la priorité du nouvel entraîneur de l’AC Milan.





Le coût envisagé pour Inacio tournerait autour de 35 millions, sous réserve de l’accord du Sporting Lisbonne. Il est clairement évident qu’une rentrée d’argent importante sera nécessaire. Leao, dans cette optique, reste en balance et apparaît comme le principal candidat à quitter le groupe.