La période que traverse actuellement le Milan compte sans aucun doute parmi les plus difficiles de son histoire. Les résultats sur le terrain ont condamné le « Diavolo », mais ceux en dehors du terrain sont parfois encore pires. Du point de vue de l'image du club, la situation de Rangnick et le double refus de Krosche et Hardung constituent de véritables coups bas.
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Milan : Ibrahimovic soutient Kirovski, mais un obstacle demeure : il n’est pas en possession de la licence de directeur sportif nécessaire
Ibrahimović fait la promotion de Kirovski.
Zlatan Ibrahimović envisagerait de promouvoir son ami Jovan Kirovski, actuel dirigeant de Milan Futuro. Ce dernier est le seul à avoir conservé la confiance du club et obtenu le renouvellement de son contrat jusqu’en 2028, malgré le remaniement complet de la direction intervenu la saison dernière. Le conseiller principal de Red Bird lui accorde une confiance aveugle, considérant de fait Kirovski comme son bras droit.
PROBLÈME DE PERMIS
Kirovski ne peut pas prétendre au poste de directeur sportif : il n’a pas finalisé sa formation à l’Unisalento l’an dernier et n’a donc pas pu se présenter à l’examen de Coverciano. Un handicap de taille pour le dirigeant américain.