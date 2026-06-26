Milan : Ibrahimovic sous le charme d'Alajbegovic : « Il joue comme s'il était le maître du stade ; les grands joueurs créent les occasions, ils ne se contentent pas de les attendre. »

Ibra poursuit son éloge flatteur d’Alajbegovic : « Ce qui m’a impressionné, c’est sa confiance avant le but, la façon dont il a réclamé le ballon et s’est rué vers le but. Les grands joueurs n’attendent pas les occasions, ils les créent. Les gens diront que c’est le début de sa carrière. Peut-être. Mais s’il conserve cet état d’esprit, ce but restera dans les mémoires comme le moment où le monde du football a pris conscience de qui est Kerim Alajbegovic. La Coupe du monde est le berceau des stars. Aujourd’hui, une nouvelle star est née. »