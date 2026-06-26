Zlatan Ibrahimovic a été impressionné par l’impact du jeune Bosnien Kerim Alajbegovic lorsde ses débuts dans cette Coupe du monde. En tant que consultant pour Fox Sports et conseiller principal de Gerry Cardinale, le patron de Red Bird, l’ancien attaquant suédois a tenu des propos élogieux pour saluer le niveau de jeu de l’ailier offensif, né en 2007.
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Milan : Ibrahimovic sous le charme d'Alajbegovic : « Il joue comme s'il était le maître du stade ; les grands joueurs créent les occasions, ils ne se contentent pas de les attendre. »
Quel courage !
En commentant sa performance et son but lors du match décisif contre le Qatar, Ibrahimovic a déclaré : « Tout le monde parle de ce but, mais pour moi, marquer n’est pas l’essentiel. L’essentiel, c’est le courage. Un jeune de 18 ans, en Coupe du monde, sous pression, face à des millions de spectateurs, qui joue comme s’il était le maître du stade : c’est rare. Ce n’est pas le jeune joueur typique qui espérait simplement faire un bon match ; il se considérait comme le meilleur sur le terrain. »
LA NOUVELLE ÉTOILE MONDIALE
Ibra poursuit son éloge flatteur d’Alajbegovic : « Ce qui m’a impressionné, c’est sa confiance avant le but, la façon dont il a réclamé le ballon et s’est rué vers le but. Les grands joueurs n’attendent pas les occasions, ils les créent. Les gens diront que c’est le début de sa carrière. Peut-être. Mais s’il conserve cet état d’esprit, ce but restera dans les mémoires comme le moment où le monde du football a pris conscience de qui est Kerim Alajbegovic. La Coupe du monde est le berceau des stars. Aujourd’hui, une nouvelle star est née. »
Les dernières indiscrétions concernant le Milan AC.
Des propos à prendre en compte, alors que l’intérêt du Milan pour la star de l’équipe nationale bosnienne est revenu sur le devant de la scène ces derniers jours. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen – qui l’a racheté 8 millions d’euros après l’avoir cédé 2 millions à l’été 2025 – jusqu’en juin 2029, il sort d’une saison au cours de laquelle il a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives en 44 apparitions avec Salzbourg, Alajbegovic figure depuis longtemps sur les radars de plusieurs clubs de Serie A, avec l’Atalanta, Naples et Rome en pole position. Sa valeur est estimée entre 25 et 30 millions d’euros.