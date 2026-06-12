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Milan : Ibrahimovic met un frein aux ambitions de Rangnick ; l’Autriche espère toujours obtenir son accord pour la prolongation de contrat

Milan AC
R. Rangnick
Mercato

Milan : l’affaire Rangnick est toujours en stand-by. Les discussions sont au point mort depuis plusieurs jours, et l’actuel sélectionneur de l’Autriche refuse de négocier les conditions exigées par le club rossonero.

Il y a déjà 18 jours, RedBird annonçait un remaniement complet de son équipe dirigeante ainsi que le limogeage de Max Allegri. Depuis, 18 jours d’appels et de réunions Zoom pour un processus de sélection interminable concernant tant le poste d’entraîneur que celui de directeur sportif. Dans l’esprit de Gerry Cardinale, cette double casquette devait échoir à Ralf Rangnick, le manager qui a réussi le lancement du projet RedBull dans le football.


« Der Professor » a rencontré les dirigeants du Milan AC à Vienne : lors de deux sommets, il a exposé à Cardinale sa vision du football et d’une gestion unifiée de toutes les équipes du club. En revanche, la relation avec Zlatan Ibrahimović s’est révélée très compliquée.

  • CONFLITS AVEC IBRA

    Le rôle d’Ibrahimovic au sein du club a déjà fait couler beaucoup d’encre. Sa présence autour de la table des décisions est constante et très concrète. Lors des réunions avec Rangnick, le courant ne passe pas : Zlatan refuse que tout le pouvoir soit concentré entre les mains de l’entraîneur allemand. Le véritable point de friction concerne la gestion du centre de formation, que le Suédois souhaite maintenir sous l’autorité de son bras droit, Kirovski.

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  • L’Autriche aborde la situation avec confiance ; la décision finale sera prise d’ici dimanche.

    Rangnick se montre enthousiaste à l’idée de prendre les rênes du projet Milan, mais il refuse de transiger sur ses conditions : une liberté totale de décision sur le centre de formation, ses responsables et le service de recrutement, ainsi que le choix du directeur sportif, du directeur technique et de l’entraîneur de l’équipe première.


    Les discussions avec le Milan sont au point mort depuis quelques jours : le manager allemand attend une réponse jusqu’à dimanche, faute de quoi il donnera son feu vert au renouvellement de son contrat avec l’Autriche, qui doublerait son salaire actuel d’un million d’euros plus des primes par saison.