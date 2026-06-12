Il y a déjà 18 jours, RedBird annonçait un remaniement complet de son équipe dirigeante ainsi que le limogeage de Max Allegri. Depuis, 18 jours d’appels et de réunions Zoom pour un processus de sélection interminable concernant tant le poste d’entraîneur que celui de directeur sportif. Dans l’esprit de Gerry Cardinale, cette double casquette devait échoir à Ralf Rangnick, le manager qui a réussi le lancement du projet RedBull dans le football.





« Der Professor » a rencontré les dirigeants du Milan AC à Vienne : lors de deux sommets, il a exposé à Cardinale sa vision du football et d’une gestion unifiée de toutes les équipes du club. En revanche, la relation avec Zlatan Ibrahimović s’est révélée très compliquée.